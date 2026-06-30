La norma que sugiere cuánto dinero se le debe dejar a los meseros.

La propina es una gratificación voluntaria, generalmente económica, por un servicio recibido. Se otorga principalmente en actividades que implican atención directa a las personas consumidoras, como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles.

Lo que establece la ley sobre la propina

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios.

Esto significa que la propina es voluntaria y que los establecimientos no pueden incluirla en la cuenta ni obligar a los consumidores a pagarla.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda revisar siempre cuidadosamente la cuenta y, en caso de notar cargos que no se reconocen, preguntar inmediatamente de qué se trata.

Cómo y dónde denunciar cobros indebidos

Si se detectan este tipo de prácticas, Profeco señala la importancia de levantar una denuncia para evitarlas.

Adiós a las propinas en cafés y restaurantes: la norma que ordena a los meseros no percibir dinero adicional por su trabajo (foto: archivo).

La denuncia puede realizarse llamando al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o también por medio del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Cuánto se debe dejar de propina

En México no existe un porcentaje obligatorio para la propina, pero la costumbre social que rige como norma general es dejar entre 10% y 15% del total del consumo, como una referencia cultural y no una obligación jurídica, siendo el cliente quien determina el monto final.

Según Profeco, muchos clientes dejan entre 10% y 15% del consumo por costumbre, aunque se trata solo de una referencia social: si el cliente decide no dejar propina nadie puede obligarlo, y si decide dejar más, 20% o 30%, también es válido.