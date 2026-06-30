La cotización del euro alcanzó los MXN 19.97 en la sesión de cierre de mercados del martes, 30 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.2% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.99 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0,01% y en el último año acumuló un descenso de -8,59%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró volatilidad: tras dos caídas iniciales alternó subidas y bajadas, cerró al alza y el balance general fue lateral.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.9465%, es mayor que la volatilidad anual del 5.6032%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, puesto que el dato de 1 se sitúa en números positivos. Esto indica que la moneda ha estado apreciándose frente a otras divisas, lo que podría favorecer las exportaciones y mejorar la economía de la zona euro.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Euro, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, con una tendencia positiva, se espera que esta estabilidad continúe en el corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.