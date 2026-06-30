La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.32 en la sesión de cierre de mercados del martes, 30 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.14% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense registró un -0,28% y en el último año un -7,82%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el dólar canadiense tuvo un desempeño mixto: tres avances seguidos a mitad del periodo y cierre con dos caídas consecutivas, lo que sugiere debilidad final.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 5.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.40%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento consecutivo en su valor. Esto refleja un comportamiento favorable en el mercado, dando señales de confianza en la economía canadiense.

Asimismo, el análisis de esta tendencia sugiere que es probable que el Dólar canadiense continúe fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales del mercado. Esto podría impactar sobre las decisiones de inversión y consumo en la región.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.