El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) publicó la convocatoria para su Subasta Presencial a Martillo, la cual pondrá a la venta 620 lotes de bienes muebles los días 11 y 12 de noviembre.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo que administra bienes transferidos por distintas instituciones públicas, realizará una nueva subasta presencial para quienes buscan adquirir vehículos, motocicletas, aeronaves y electrodomésticos, además de joyas, embarcaciones y mercancía diversa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite consultar información sobre estos procedimientos desde el sitio del INDEP. Hay 620 lotes disponibles y el proceso se llevará a cabo en la segunda semana de noviembre.

¿Cuándo y dónde será la subasta del INDEP?

De acuerdo con la información difundida por el instituto, la subasta presencial se realizará el 11 y 12 de noviembre de 2026 en el Salón de Eventos Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, colonia Rincón del Pedregal, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El catálogo reúne 620 lotes de bienes muebles provenientes de distintas instituciones públicas. A su vez, la inscripción y el pago de la garantía de seriedad tienen como fecha límite el 10 de noviembre de 2026.

¿Qué vehículos, motocicletas y aeronaves se pueden comprar?

El catálogo incluye automóviles, vehículos blindados, motocicletas, embarcaciones y aeronaves. Entre los precios de salida identificados en las fichas se encuentran:

Motocicletas : algunos lotes comienzan en $10,000, como modelos Honda 2006 o Vento Cyclone 2026

Vehículos blindados : camionetas Chevrolet Tahoe de distintos modelos tienen precios de salida de $219,900 y $334,800; una Dodge Durango 2008 parte de $167,600 y una Jeep Grand Cherokee 1999, de $138,100

Aeronaves : una Aero Commander 690 tiene un precio de salida de $220,000, mientras que una British Aerospace HS-125, serie 700A, comienza en $590,800

Embarcaciones: los lotes compartidos incluyen precios de salida de $21,800 a $51,000.

Los interesados en participar en esta subasta del INDEP tienen como fecha límite el 10 de noviembre de 2026 para realizar su inscripción y el pago de su garantía de seriedad. INDEP

¿Qué joyas y otros artículos ofrece la subasta?

La oferta también incluye diamantes certificados, anillos, esclavas, aretes y relojes de marcas como Rolex, Longines y Mido. Entre los ejemplos del catálogo figuran tres diamantes certificados por GIA, con un precio de salida de $908,100, y un reloj Rolex para caballero que parte de $176,600.

Otros lotes incluyen un diamante de 1.20 quilates certificado por IGI, con precio de salida de $64,300, y un conjunto de joyería con precio inicial de $12,500.

¿Cómo participar en la subasta de Hacienda?

Para participar, las personas interesadas deben:

Entrar al portal oficial de Subastas Presenciales del INDEP Consultar la convocatoria, las bases de venta y el listado de bienes Completar el registro y cubrir la garantía de seriedad correspondiente al lote elegido, antes de la fecha límite Revisar las condiciones particulares del bien antes de presentar una oferta.

La garantía varía según el lote y no debe confundirse con el precio de salida. Por último, el INDEP recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales y evitar páginas apócrifas.