En esta noticia Detalles del Megabachetón 2026 en México

El Gobierno puso en marcha el Megabachetón 2026, una estrategia nacional enfocada en la repavimentación y reparación de baches en carreteras federales, con una inversión de 50,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la iniciativa como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura vial en el país.

La iniciativa prevé la rehabilitación y conservación de cerca de 18,000 kilómetros de carreteras federales sin peaje , con énfasis en los tramos que presentan mayor deterioro y flujo vehicular. Con estos trabajos se busca elevar la seguridad en los caminos, acortar los tiempos de traslado y mejorar la conexión entre distintas regiones.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles de esta iniciativa, la cual fue informada recientemente en La Mañanera.

Detalles del Megabachetón 2026 en México

Claudia Sheinbaum señaló que el programa se diseñó a partir de un diagnóstico técnico de la red carretera, así como de reportes y solicitudes de la ciudadanía, lo que permitió definir las zonas con atención prioritaria.

La ejecución del plan abarcará diversas regiones del norte, centro y sur del país.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la red fue organizada en zonas operativas para agilizar las intervenciones. Para ello, se incorporarán trenes de repavimentación y maquinaria especializada recientemente adquirida, con el objetivo de optimizar recursos y reducir los tiempos de obra.