El Gobierno puso en marcha el Megabachetón 2026, una estrategia nacional enfocada en la repavimentación y reparación de baches en carreteras federales, con una inversión de 50,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la iniciativa como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura vial en el país.
La iniciativa prevé la rehabilitación y conservación de cerca de 18,000 kilómetros de carreteras federales sin peaje, con énfasis en los tramos que presentan mayor deterioro y flujo vehicular. Con estos trabajos se busca elevar la seguridad en los caminos, acortar los tiempos de traslado y mejorar la conexión entre distintas regiones.
Conoce los detalles de esta iniciativa, la cual fue informada recientemente en La Mañanera.
Detalles del Megabachetón 2026 en México
Claudia Sheinbaum señaló que el programa se diseñó a partir de un diagnóstico técnico de la red carretera, así como de reportes y solicitudes de la ciudadanía, lo que permitió definir las zonas con atención prioritaria.
La ejecución del plan abarcará diversas regiones del norte, centro y sur del país.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la red fue organizada en zonas operativas para agilizar las intervenciones. Para ello, se incorporarán trenes de repavimentación y maquinaria especializada recientemente adquirida, con el objetivo de optimizar recursos y reducir los tiempos de obra.
Además del impacto en la infraestructura, las autoridades prevén que el Megabachetón genere más de 100,000 empleos directos e indirectos a lo largo de 2026, impulsando la economía local. Como complemento, se habilitará un sistema de atención inmediata para reportes de baches, con la meta de realizar las reparaciones en un plazo máximo de 72 horas tras la notificación.