La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.5 en la sesión de cierre de mercados del martes, 9 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.21% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.23%, pero en el último año retrocedió 7.89%, indicando una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: tras un leve avance inicial, encadenó cinco retrocesos, rebotó dos jornadas y volvió a caer al cierre, dejando un balance negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.47%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días, ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento se refleja en la confianza del mercado, lo que indica un repunte en su valoración frente a otras monedas.

A pesar de esta alza reciente, es crucial monitorear el comportamiento del Dólar canadiense en los próximos días para determinar si esta tendencia se mantendrá o si podría revertirse.

En resumen, la tendencia positiva actual sugiere un ambiente favorable para la moneda canadiense, pero la incertidumbre del mercado siempre debe ser considerada.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.