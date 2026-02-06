Miles de estudiantes en México han recibido una notificación inesperada en sus cuentas bancarias durante el mes de febrero. La Secretaría del Bienestar, junto con la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas, comenzó la dispersión de un pago triple dirigido a un grupo específico de beneficiarios en todo el territorio nacional. Este depósito extraordinario forma parte de una estrategia de nivelación financiera implementada por las autoridades. El propósito es garantizar que todos los beneficiarios del programa de becas educativas reciban de manera íntegra los recursos que les corresponden. El beneficio está dirigido exclusivamente a estudiantes de secundaria pública que formalizaron su inscripción en septiembre de 2025. Para calificar, estos alumnos deben haber obtenido su Tarjeta del Banco del Bienestar durante enero de este año. Este grupo representa a los nuevos incorporados al programa que, por razones de tiempos administrativos, no habían recibido los apoyos económicos de meses anteriores. La Coordinación Nacional de Becas implementó este mecanismo para equiparar su situación económica con la de estudiantes que ya cobraban regularmente desde ciclos previos. Contrario a lo que podría interpretarse, este depósito triplicado no representa un bono extra ni un incentivo extraordinario para los estudiantes. Se trata de la consolidación de tres bimestres pendientes que se liquidan de manera simultánea. Los periodos que cubre este pago acumulado son: La entrega acumulada obedece a los plazos que requiere el proceso de registro, validación de documentos y emisión de tarjetas bancarias. Una vez completados estos trámites administrativos en enero, la autoridad procedió a liberar la totalidad de los recursos devengados. Esta medida asegura que los nuevos beneficiarios no queden en desventaja respecto a quienes ya recibían el apoyo desde periodos anteriores.