Un apoyo económico directo ya comenzó a dispersarse en todo el país. No es un sorteo ni un préstamo, pero sí exige cumplir una condición clave.

El Gobierno de México inició la dispersión de un apoyo económico que beneficiará a miles de personas dedicadas a una actividad fundamental para el país. Se trata de un depósito directo, sin intermediarios, que ya comenzó a reflejarse en cuentas oficiales.

Aunque el monto y la fecha ya están definidos, no todas las personas pueden acceder automáticamente. El beneficio del Gobierno de México está ligado a un padrón específico y al cumplimiento de un requisito administrativo que resulta determinante.

¿Quiénes recibirán los 7.500 pesos y cuándo se deposita?

El pago corresponde al programa Bienpesca, mediante el cual más de 168 mil 950 pescadores y pescadoras recibirán 7 mil 500 pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

La Coordinación General de Programas para el Bienestar informó que el dinero se deposita directamente en las cuentas del Banco del Bienestar este miércoles 12 de febrero, tal como ocurre con otros apoyos sociales. “El apoyo se entrega directamente a las y los beneficiarios, sin ningún intermediario”, subrayó el titular de Conapesca, Alejandro Flores Nava.

El trabajo con la comunidad local de pescadores es fundamental

El requisito clave y por qué el apoyo ya no puede retirarse

Uno de los puntos centrales es que Bienpesca ya es un derecho constitucional. Desde el 2 de diciembre de 2024, el programa quedó respaldado en la Carta Magna. “Esto significa que en el futuro ya nadie se los va a quitar”, afirmó el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Sin embargo, para recibir el depósito es indispensable contar con la documentación actualizada. La Conapesca llamó a verificar la CURP certificada, conforme a las nuevas Reglas de Operación publicadas el 30 de enero de 2025.

“El objetivo es que el apoyo llegue a quien realmente lo necesita”, destacó Verónica Lango Reynoso, directora general de Organización y Fomento de la dependencia.