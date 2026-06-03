Las personas dedicadas a la pesca y la acuacultura de pequeña escala podrán recibir un depósito anual de hasta 8,000 pesos a través del programa federal Bienpesca. El apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y tiene cobertura nacional.

De acuerdo con la información oficial, el beneficio económico se entrega de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. El programa señala que para 2026 “entrega un apoyo económico de 8 mil pesos, entregados de manera directa y anual”, por lo que los beneficiarios que cumplan los requisitos podrán acceder a este recurso.

Un apoyo económico directo ya comenzó a dispersarse en todo el país. No es un sorteo ni un préstamo, pero sí exige cumplir una condición clave. Gobierno de México

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de Bienpesca?

Bienpesca está dirigido a personas que realizan actividades pesqueras o acuícolas de pequeña escala y busca fortalecer la producción, mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Entre los principales requisitos para incorporarse al programa destacan:

Ser persona física

Estar inscrito en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura

Contar con permiso o concesión vigente, o acreditar actividad pesquera o acuícola

Presentar identificación oficial vigente

Tener CURP válida

Entregar la documentación correspondiente según el tipo de productor

Además del apoyo económico, el programa contempla capacitaciones relacionadas con buenas prácticas de manejo, seguridad laboral, comercialización, organización productiva y normatividad pesquera y acuícola.

Pescaodres y trabajadores

¿Cuándo se depositarán los 8,000 pesos?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), será la encargada de informar los periodos de registro, actualización del padrón y las fechas específicas para la entrega de los apoyos.

Las autoridades indicaron que la información será publicada en los canales oficiales de Conapesca. Por ello, los interesados deberán mantenerse atentos a los avisos institucionales para conocer los calendarios de incorporación y pago correspondientes al ejercicio 2026.

El programa de Buenpesca forma parte de la política social respaldada por la reforma constitucional que reconoce apoyos directos para pescadores de pequeña escala.