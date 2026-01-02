En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que los padres que incumplan sin justificación el pago de la cuota alimenticia podrán enfrentar sanciones penales y civiles, incluyendo embargos y retención de ingresos. La decisión surge a partir del Amparo Directo en Revisión 3097/2025, que analizó el caso de un padre condenado por omitir la pensión de sus hijas.

Con esta resolución, se establece que ningún menor puede quedar desprotegido por la falta de cumplimiento de sus progenitores, reforzando la obligación legal de garantizar la seguridad material y el desarrollo integral de la niñez. Expertos en derecho familiar señalan que se trata de un precedente con alcance nacional que podría impactar a legislaciones similares en todo México.

Corte Suprema advierte que la omisión deliberada constituye abandono y abre la puerta a medidas económicas y penales para garantizar el bienestar de los hijos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los padres que no cumplan con la pensión alimenticia enfrentarán castigos inmediatos

El Pleno del Tribunal dejó claro que la omisión deliberada del pago de alimentos constituye un abandono, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes. Esto no solo tendrá consecuencias penales: los padres que se resistan a cumplir con sus obligaciones podrán enfrentar embargos, retención de salarios o incluso cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.

Las autoridades destacaron que el objetivo de estas medidas no es únicamente sancionar, sino crear un mecanismo de prevención que asegure la estabilidad económica y emocional de los menores, recordando que la obligación alimentaria es un deber ineludible que forma parte de la responsabilidad parental esencial.

“Sin motivo justificado”: la Corte Suprema aclara cómo se evaluarán los casos

Un punto central del fallo fue la interpretación del término “sin motivo justificado” incluido en el Código Penal. La Suprema Corte precisó que no se trata de un concepto ambiguo, sino que debe analizarse de manera contextual. Los jueces deberán evaluar cada caso considerando factores como la capacidad económica del obligado, situaciones de fuerza mayor o cualquier impedimento real que le impida cumplir con la obligación.

Esta interpretación flexible busca evitar decisiones rígidas que puedan perjudicar tanto a los menores como a los padres, garantizando un equilibrio entre justicia y realidad social.

SCJN sancionará a padres que incumplan la pensión alimenticia, pero evaluará caso por caso. Fuente: Shutterstock.

Un precedente nacional que cambia las reglas del juego

El fallo tiene repercusiones que van más allá del caso específico de Tamaulipas. Reafirma que la protección del interés superior del menor es un principio rector que permite imponer sanciones estrictas a los deudores alimentarios en todo México. Además, deja claro que los derechos de los hijos no pueden ser ignorados ni postergados por capricho o negligencia de los padres.

Con esta determinación, la Corte Suprema envía un mensaje inequívoco a todo el país: la omisión deliberada en el cumplimiento de la pensión alimenticia no será tolerada, y la justicia actuará de manera contundente para garantizar que los niños reciban el sustento y la atención que legal y moralmente les corresponde.