La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado una estrategia de carácter nacional destinada a reemplazar los dispositivos de medición tradicionales por equipos de última tecnología con AMI (Infraestructura de Medición Avanzada).

Este proceso se lleva a cabo a través de intervenciones directas en los domicilios y cuenta con el respaldo del marco legal vigente, lo que posibilita su ejecución sin necesidad de autorización previa de los titulares del servicio.

¿Cuáles son los beneficios de los nuevos dispositivos que instalará la CFE en tu hogar?

Los equipos que reemplazarán a los medidores de luz tradicionales incorporan capacidades tecnológicas que transformarán la gestión del servicio eléctrico. Estos aparatos permiten la transmisión de información de forma remota y continua, eliminando la necesidad de que personal técnico acuda periódicamente a registrar las lecturas de manera manual.

Es oficial | La CFE irá casa por casa y renovará todos los medidores de luz de manera obligatoria (foto: archivo).

Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran la capacidad de detectar anomalías de forma instantánea, lo que acelera los tiempos de respuesta ante fallas en el suministro.

Además, los nuevos sistemas dificultan considerablemente cualquier intento de alteración o conexión no autorizada, fortaleciendo la seguridad de la red eléctrica.

Transformaciones en tu recibo de luz: lo que necesitas saber sobre el nuevo medidor

El impacto directo en la facturación se relaciona con la precisión mejorada en el registro del consumo real. Para aquellos usuarios cuyos hogares venían siendo facturados por encima de su gasto efectivo, existe la posibilidad de observar una reducción en sus recibos mensuales.

Es fundamental comprender que los dispositivos AMI no modifican las tarifas eléctricas establecidas , sino que garantizan que cada usuario pague exactamente por la energía que utiliza.

Por el contrario, en casos donde las lecturas anteriores resultaban inexactas o subestimadas, los montos podrían experimentar ajustes que reflejen el consumo verdadero.

¿Puede la CFE ingresar a tu propiedad sin tu permiso?

La normativa del sector eléctrico nacional, que abarca la Ley de la Industria Eléctrica y las regulaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, otorga a la CFE la facultad de realizar el reemplazo de equipos de medición sin solicitar aprobación del usuario en circunstancias específicas.

Estas situaciones incluyen cuando el aparato presenta desperfectos significativos, cuando se identifican manipulaciones no autorizadas, cuando el dispositivo instalado ya no satisface los estándares técnicos actuales, o cuando el área forma parte de un programa oficial de renovación tecnológica.

El personal encargado de llevar a cabo estas visitas debe presentar identificación oficial y tiene la obligación de explicar los motivos y procedimientos de la intervención.