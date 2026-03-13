El organismo recaudador ha comunicado el límite que los adultos mayores deben respetar para eludir el pago de este gravamen. Se recomienda a los pensionados prestar atención a las condiciones establecidas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha informado que ciertos jubilados del país podrían estar sujetos al pago de impuestos si sus ingresos mensuales superan un monto específico. El SAT tiene la autoridad para imponer ciertas retenciones en concepto de impuestos a aquellos cuentahabientes cuyos ingresos mensuales superen un monto determinado. Entre los tipos de ingresos que se consideran al momento de establecer quiénes deben cumplir con el gravamen, se destacan los siguientes: Según la resolución que establece el SAT para quienes deseen quedar exentos de las obligaciones fiscales en diversos ingresos, los jubilados no deben sobrepasar los 43,000 pesos al mes. Las condiciones se encuentran establecidas en el artículo 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), titulado “Procedimiento para efectuar la retención del ISR por pagos de pensiones y haberes del retiro percibidos de dos o más personas". El mismo estipula que, para no percibir la retención, los jubilados no deben superar en términos de ingresos el equivalente a 15 salarios mínimos generales. Para el 2025, el SAT cobrará un impuesto a quienes tengan un ingreso mensual superior a los 50 mil pesos. Aquellos miembros del sector poblacional de edad más avanzada que excedan este monto se les aplicará el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR).