El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene con grandes expectativas a los ciudadanos del país ante la llegada del sorteo más esperado del año: el Sorteo del Buen Fin.

El organismo recaudador confirmó que el evento que se desarrollará los primeros días de diciembre, y que permitirá participar por grandes premios económicos a quienes hayan realizado compras durante el programa del Buen Fin, brindará la posibilidad de chequear si se encuentran inscritos siguiendo una serie de pasos importantes.

¿Cómo se repartirán los premios?

En función de la organización que ha establecido la entidad para el Sorteo del Buen Fin 2025, se repartirán hasta 500 millones de pesos entre consumidores y comercios participantes.

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Buen Fin en México? (Foto: Archivo).

Particularmente para el primer grupo, se entregarán hasta 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

En el caso de los comercios que participen en el sorteo, el monto asignado es de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4,987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

¿Cuándo se llevará a cabo el Sorteo del Buen Fin y cómo chequear si se encuentran inscritos?

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México y será transmitido en vivo a través del canal oficial que posee la entidad recaudadora en su canal de YouTube (@sat).

Para chequear si se encuentran inscritos, los mexicanos deberán verificar con el número de tarjeta con el que se realizaron las compras o el RFC del negocio registrado desde el siguiente enlace.