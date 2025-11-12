El SAT organizó un sorteo durante el Buen Fin 2025 en México

En el marco de El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la realización de un sorteo con una bolsa total de 500 millones de pesos.

El propósito de esta iniciativa es promover el uso de medios de pago electrónicos, incentivar el comercio formal, disminuir el uso de efectivo y brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Sorteo del SAT por el Buen Fin 2025

Conoce los detalles de esta oportunidad y sácale provecho al evento comercial. Ten en cuenta las condiciones impuestas por el organismo fiscal a nivel nacional.

¿Cuáles son los premios del SAT?

Según trascendió, los montos máximos que se podrán obtener del sorteo son los siguientes:

Consumidores: hasta 250,000 pesos

Comercios participantes: hasta 260,000 pesos

¿Cuáles son los requisitos para participar del sorteo del Buen Fin 2025?

A continuación, las condiciones del organismo fiscal para participar.

Consumidores

compra mínima de 250 pesos durante los días del Realizar unadurante los días del Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre). Pagar exclusivamente con tarjeta de crédito o débito emitida por una institución financiera mexicana. Efectuar la compra en un establecimiento inscrito oficialmente en el programa. No es necesario registrarse previamente, ya que la participación es automática al cumplir los requisitos.

Comercios

Los negocios interesados deberán registrarse antes del miércoles 12 de noviembre en el sitio web del SAT y cumplir con los siguientes criterios:

Contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo y vigente .

Tener el Buzón Tributario habilitado .

Presentar una opinión positiva de cumplimiento fiscal .

Disponer de al menos una terminal punto de venta (POS) operativa para pagos con tarjeta.

Cumplir con las bases y condiciones establecidas por las autoridades.

¿Cuándo se hará el sorteo del SAT por el Buen Fin 2025?