El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una medida que afectará a millones de jubilados en todo el país.

A partir de ahora, todos los beneficiarios de pensiones bajo los regímenes de Ley 73 y Ley 97 están obligados a realizar un registro de los datos biométrico a través de la aplicación móvil IMSS Digital. Esta decisión busca fortalecer los controles de seguridad y eliminar el fraude en el sistema de pensiones, pero también representa un desafío tecnológico para muchos adultos mayores.

La institución pública fue clara: quienes no completen este trámite enfrentarán la suspensión de sus depósitos mensuales y perderán acceso a servicios esenciales. Aunque aún no se estableció una fecha límite definitiva, las autoridades advierten que las consecuencias podrían aplicarse de manera inmediata una vez que el plazo sea anunciado.

Habrá suspensión de depósito para quienes no realicen este trámite en el portal del IMSS. Fuente: Shutterstock.

Tu pensión quedará congelada si no actúas a tiempo

La advertencia del IMSS no deja lugar a dudas: sin el registro biométrico completado, los pagos de pensión quedarán suspendidos temporalmente. Los depósitos permanecerán detenidos hasta que se confirme la identidad del beneficiario , lo que significa que miles de personas mayores podrían quedarse sin sus ingresos mensuales si no realizan el procedimiento requerido.

Esta medida responde a un incremento en los casos de fraude y suplantación de identidad que afectaron el sistema de pensiones. Las autoridades buscan garantizar que únicamente el titular legítimo tenga acceso a los recursos, eliminando intermediarios fraudulentos o familiares que intentan cobrar pensiones de manera indebida.

Adiós a tus trámites digitales y atención médica en línea

Las repercusiones de no registrar los datos biométricos van más allá del bloqueo. Los pensionados no podrán consultar información fundamental como su saldo, las semanas cotizadas o los detalles de su expediente, y tampoco tendrán acceso a servicios médicos digitales, incluyendo la cédula digital de salud donde se registran medicamentos, incapacidades y signos vitales.

Esta restricción afecta directamente la autonomía de los usuarios, quienes dependen cada vez más de las plataformas digitales para gestionar sus asuntos sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. La imposibilidad de realizar consultas básicas o acceder a información médica puede generar complicaciones adicionales para quienes ya enfrentan limitaciones de movilidad o problemas de salud.

Atención: este es el trámite obligatorio que deberán hacer los pensionados del IMSS. Fuente: Shutterstock.

El paso a paso para no perder tu dinero: así se hace el registro

Para cumplir con el nuevo requisito, los pensionados deben seguir un proceso específico a través de la aplicación IMSS Digital. Primero, es necesario descargar la versión 8.0.3 o superior en un teléfono inteligente o tableta compatible con sistemas iOS o Android.