Un nuevo aviso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) encendió las alertas entre millones de contribuyentes en México en medio de la temporada de devoluciones fiscales. En un contexto donde muchos esperan depósitos en sus cuentas tras presentar la Declaración Anual de Impuestos 2025, comenzaron a circular mensajes que podrían generar confusión y, en el peor de los casos, pérdidas económicas. El punto clave es que estos avisos llegan en un momento sensible, en el que el SAT ya inició la devolución de saldo a favor. Esto abre la puerta a engaños que se aprovechan de la expectativa de recibir dinero. Sin embargo, no todo mensaje relacionado con devoluciones es legítimo. De hecho, las autoridades fiscales emitieron una advertencia clara que cambia por completo la forma en la que deben interpretarse estos contactos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue contundente: no envía mensajes SMS sobre devoluciones de impuestos. Esto significa que cualquier mensaje de texto que informe sobre un supuesto depósito o saldo a favor debe considerarse sospechoso. Estos SMS suelen incluir enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para robar datos personales o bancarios. En muchos casos, imitan la imagen oficial del SAT para generar confianza, lo que aumenta el riesgo de fraude. El organismo recomienda no hacer clic en ligas desconocidas ni compartir información sensible. Además, puso a disposición canales oficiales para reportar estos intentos de estafa, como su portal de denuncias, correo electrónico y línea telefónica. También se sugiere que, en caso de recibir uno de estos mensajes, se recopile la mayor cantidad de información posible antes de denunciar: El incremento de estos fraudes no es casual. Coincide con el avance de la Declaración Anual 2025, periodo en el que el SAT ya autorizó más de 10,000 millones de pesos en devoluciones a contribuyentes con saldo a favor. Este proceso, que beneficia a más de 1.5 millones de personas, genera expectativas y movimientos en cuentas bancarias, lo que es aprovechado por estafadores para enviar mensajes falsos que prometen depósitos inmediatos. Para evitar caer en estos engaños, se recomienda: En este escenario, la advertencia del SAT cobra relevancia: no se trata solo de recibir dinero, sino de proteger la información personal en un momento donde los ciberdelitos aprovechan la expectativa de los contribuyentes.