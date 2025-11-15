¿Cómo son las auditorías del SAT?

Control fiscal del SAT en México

¿A quiénes audita el SAT?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está implementando una de las estrategias de fiscalización más significativas en años recientes, con un total de 16,200 auditorías programadas para el año 2026. Estas auditorías se enfocarán en contribuyentes que han sido identificados como de alto riesgo de evasión o elusión fiscal, según lo comunicado por la propia institución.

Se ha informado que las auditorías se llevarán a cabo de manera selectiva, fundamentadas en indicadores de riesgo que abarcan operaciones con empresas factureras o nomineras, pérdidas fiscales recurrentes, deducciones excesivas, ingresos no declarados y devoluciones improcedentes.

El propósito es garantizar un trato equitativo entre aquellos que cumplen con sus obligaciones y quienes intentan eludir al fisco.

Infórmate sobre los pormenores de las auditorías del SAT y asegúrate de mantener tus obligaciones fiscales al día. De este modo, evitarás contratiempos con las autoridades.

SAT acelera controles.

12,000 a pequeñas y medianas empresas

1,200 a grandes corporativos

3,000 relacionadas con comercio exterior

Desde el organismo fiscal se ha comunicado que las 16,200 auditorías se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Las auditorías vinculadas al comercio exterior recibirán una atención especial debido a irregularidades detectadas en importaciones, precios subvaluados y posibles incumplimientos regulatorios.

¿Qué debes saber sobre las auditorías del SAT?

El SAT ha señalado que las revisiones se enfocarán en los contribuyentes con inconsistencias significativas entre sus declaraciones, importaciones o facturaciones.

Esta acción es parte del Plan Maestro, una política que se inició en 2024 con el objetivo de impulsar la recaudación mediante la regularización fiscal.

Al cierre de ese año, el fisco logró obtener un billón de pesos a través de auditorías y eficiencia recaudatoria, lo que representó un incremento real del 33% en comparación con 2023. “A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a quienes presentan mayores calificaciones de riesgo”, precisó el organismo.

El SAT irá contra las cuentas bancarias y aplicará cobros automáticos a quienes reciban montos altos sin declararlos

Supervisión Fiscal del SAT en México

La nueva normativa permitirá al SAT tener las siguientes facultades:

Rechazar el registro en el RFC a personas vinculadas con empresas que emiten facturas falsas.

a personas vinculadas con empresas que emiten facturas falsas. Realizar visitas domiciliarias exprés de hasta 24 días hábiles.

Suspender sellos digitales ante la detección de irregularidades.

Acceder en tiempo real a la información fiscal de plataformas digitales como Amazon, Netflix o Mercado Libre.

El anuncio coincide con la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados, que amplía las herramientas de supervisión del organismo.

Expertos advierten que esta última medida representa un tipo de “vigilancia continua”, ya que permitiría comparar directamente los gastos y las declaraciones de cada usuario.

