La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) emitió un comunicado sobre la evolución de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), un fenómeno geomagnético que representa desafíos significativos para la infraestructura tecnológica y los sistemas satelitales en Argentina. La Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) representa una región del entorno terrestre en la que la intensidad del campo magnético terrestre muestra valores significativamente inferiores en comparación con otras latitudes. Dicha reducción en la intensidad magnética posibilita la entrada de partículas solares y radiación cósmica de elevada energía en estratos más superficiales de la atmósfera, provocando así vulnerabilidades en sistemas tecnológicos esenciales. El descubrimiento de la AMAS se produjo inicialmente en la década de 1950 y desde entonces ha mostrado un desplazamiento progresivo hacia el oeste. El origen de esta anomalía radica en la dinámica del núcleo terrestre, que está constituido primordialmente por hierro y níquel fundido. El movimiento convectivo de estos elementos es responsable de la generación del campo magnético planetario a través de un mecanismo conocido como geodinamo. Las discordancias en este proceso resultan en una disminución localizada de la intensidad magnética en la región del Atlántico Sur. La ubicación geográfica de Argentina en la zona de máxima afectación de la AMAS presenta múltiples desafíos para la infraestructura tecnológica del país: La comunidad científica internacional efectúa un monitoreo constante de la evolución de la AMAS a través de redes de observación terrestre y satelitales. En Argentina, entidades como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) colaboran con organismos internacionales para evaluar el impacto de este fenómeno y formular estrategias de mitigación. Las medidas preventivas abarcan el diseño de satélites que cuenten con blindaje robusto contra la radiación, la instauración de protocolos de contingencia para sistemas críticos de comunicación y navegación, así como también la elaboración de modelos predictivos que faciliten la anticipación a períodos de mayor vulnerabilidad.