Una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha replanteado el acceso a pensiones tras el fallecimiento de un trabajador. Este fallo tiene un impacto directo en las familias que, hasta este momento, han estado excluidas de la protección social debido a la falta de cumplimiento con un requisito administrativo esencial. El caso plantea la necesidad de abordar una de las interrogantes que ha cobrado mayor relevancia recientemente: qué ocurre cuando una viuda depende económicamente de su pareja fallecida, pero no se encuentra formalmente registrada como beneficiaria. A lo largo de los años, dicha omisión ha sido suficiente para desestimar una pensión vitalicia, aun en relaciones que eran indudablemente acreditadas. Con este nuevo criterio, la Suprema Corte ha establecido que ciertas normas ya no pueden mantenerse. La Suprema Corte argumentó que el requisito de condicionar una pensión a un trámite administrativo previo contradice la esencia protectora de la seguridad social. Desde una perspectiva jurídica, un derecho de tal índole no puede depender de una formalidad que resulta inalcanzable para la persona beneficiaria. En este contexto, el Pleno de la Corte consideró que dicha exigencia vulnera los derechos a la igualdad, la seguridad social y la protección familiar. El aspecto principal radica en que la designación de beneficiarias estaba sometida exclusivamente a la decisión del trabajador fallecido, una situación que resulta irremediable para aquel que solicita la prestación. La SCJN llevó a cabo el análisis del artículo 4 del Reglamento de Operación de la Pensión Post-Mortem Tipo “D” de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta normativa exigía que el trabajador designara explícitamente a su beneficiaria para que esta pudiera acceder a una pensión vitalicia tras su fallecimiento. El alcance del fallo refuerza el principio de que la seguridad social debe interpretarse con un enfoque protector y no burocrático. Si bien el caso se refiere al régimen específico de PEMEX, el razonamiento abre la puerta a revisiones similares en otros esquemas laborales. Con esta resolución, la Suprema Corte ordenó otorgar la pensión vitalicia y sentó un criterio relevante: la ausencia de designación expresa no puede dejar en estado de indefensión a las familias de las personas trabajadoras. El fallo se originó en el caso de una viuda de un trabajador de PEMEX a quien se le negó la pensión post-mortem vitalicia porque no había sido registrada como beneficiaria. A pesar de acreditar el vínculo y la dependencia económica, el reglamento fue aplicado de manera estricta.