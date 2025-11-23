El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha anunciado para todos los cuentahabientes del país un beneficio exclusivo que tendrán y que les permitirá realizar los trámites de otra manera.

El organismo recaudador confirmó un accionar que han implementado como parte de un plan estratégico para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios a las y los mexicanos.

¿Cuál es el beneficio del SAT que tendrán los mexicanos a partir de ahora?

El SAT utiliza sus canales oficiales de comunicación para mantener informados a todos los habitantes del país sobre las novedades en materia de obligaciones y derechos con los que cuentan.

El SAT confirmó la apertura de nuevas oficinas en el país. (Foto: Archivo).

En este sentido, recientemente difundió a través de su cuenta oficial en la red social X la noticia sobre la apertura de dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, para que quienes residan en esas zonas cuenten con la posibilidad de obtener mayores servicios.

De esta manera, el organismo fiscal suma 164 oficinas en todo el país. La medida establecida busca cumplir con el Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas

¿Dónde se ubican las nuevas oficinas del SAT?

Las nuevas oficinas del SAT abiertas en Tulum, Quintana Roo y Tekax, Yucatán permitirán a los habitantes del país obtener grandes facilidades a la hora de hacer trámites y gestiones de manera presencial.

Las mismas podrán localizarse en las siguientes direcciones:

MST Tulum, ubicado en: Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, Colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.

MST Tekax, ubicado en: Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.

¿Cuáles son los trámites que se podrán llevar a cabo en las nuevas oficinas?

La apertura de las nuevas oficinas del SAT trae consigo la posibilidad de poder llevar a cabo un gran número de gestiones, entre las que se destacan:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas e.firma de personas Revocación y renovación de e.firma para personas Actualización y servicios al RFC para personas Entrega de Constancia de Situación Fiscal

A partir de esta iniciativa, el organismo recaudador amplía la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, lo que facilita a que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y promover una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida.