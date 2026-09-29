El SAT y el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea llevaron a cabo la primera reunión fiscal bilateral.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió en sus oficinas centrales al comisionado del Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea, Lim Kwang Hyun, en un encuentro destinado a fortalecer la cooperación internacional en materia tributaria y el análisis de herramientas tecnológicas y mejores prácticas de recaudación del país asiático.

La reunión, encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, representó el primer encuentro fiscal bilateral entre ambas instituciones.

Durante el diálogo, los funcionarios analizaron el uso de la información obtenida a través de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los medios de pago, los cruces de información y los mecanismos de seguimiento de posibles casos de evasión fiscal.

La factura electrónica y la inteligencia artificial, ejes del intercambio

Martínez Dagnino explicó que la factura electrónica constituye el eje del ecosistema digital de la administración tributaria mexicana, ya que permite alinear procesos, simplificar trámites y mejorar la gestión de la información fiscal.

El funcionario señaló que este modelo guarda similitudes con el desarrollado por Corea del Sur, donde la autoridad tributaria utiliza big data e inteligencia artificial para fortalecer sus procesos de análisis, fiscalización y administración de impuestos.

Los temas que abordaron México y Corea del Sur

La administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Hernández Xoxotla, informó que durante 2026 el SAT ha brindado 31 millones de atenciones a los contribuyentes mediante su red de 55 oficinas desconcentradas y 110 Módulos de Servicios Tributarios distribuidos en el país.

Por su parte, Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, destacó que el SAT mantiene intercambio de información con 145 países, siempre conforme a los tratados internacionales para evitar la doble tributación y a los acuerdos comerciales suscritos por México.

Entre los principales temas tratados durante la reunión destacaron:

CFDI como fuente de información para la administración tributaria.

Uso de medios de pago y cruces de información para fortalecer la fiscalización.

Aplicación de big data e inteligencia artificial en procesos tributarios.

Mejores prácticas de recaudación y seguimiento de posibles casos de evasión fiscal.

Cooperación internacional mediante el intercambio de información entre administraciones tributarias.

Durante el encuentro se dialogó sobre el uso de la información recabada a través de los CFDI, sobre medios de pago, cruces de información, mejores prácticas de recaudación, seguimiento a posibles casos de evasión fiscal y avances en los servicios brindados. SAT

Al concluir el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de ampliar la colaboración entre México y Corea del Sur. En ese contexto, el comisionado Kwang Hyun extendió una invitación al SAT para realizar futuras mesas de trabajo en Corea del Sur, con el objetivo de continuar compartiendo experiencias y fortalecer los sistemas de recaudación de ambos países.