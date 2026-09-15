Adiós a la Ley de Registro Civil: el acta de nacimiento en papel pierde vigencia y ya no será necesario realizar el trámite presencial.

El Gobierno de México anunció una nueva Plataforma Nacional del Registro Civil que permite solicitar en línea la corrección de errores en el acta de nacimiento, sin necesidad de trasladarse hasta la entidad donde se realizó el registro.

El anuncio fue realizado el 18 de junio de 2026 por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La plataforma comenzó a operar el 22 de junio.

Según explicó el funcionario, anteriormente las personas que detectaban errores en su acta de nacimiento debían trasladarse hasta la entidad donde habían sido registradas, iniciar el trámite de forma presencial y esperar aproximadamente un mes para obtener una respuesta.

Con la nueva plataforma, la corrección del acta de nacimiento podrá solicitarse completamente por internet y seguirse de manera digital hasta la resolución del trámite.

¿Qué trámites se pueden realizar?

La Plataforma Nacional del Registro Civil está disponible en el sitio web oficial y concentra cerca del 80% de los servicios registrales que ya fueron digitalizados en el país.

Entre los trámites vinculados con las actas de nacimiento, matrimonio y defunción se encuentran:

Corrección de nombres en los registros.

Aclaraciones administrativas por omisiones o errores en los datos.

Captura de actas en el sistema.

Seguimiento de inscripciones de sentencias de divorcio.

Certificación de la CURP.

Además, el sistema permite descargar copias certificadas de documentos y obtener la CURP certificada en formato PDF sin costo. También cuenta con una ventanilla virtual con inteligencia artificial, disponible las 24 horas para orientar a los usuarios.

¿Cómo corregir un acta de nacimiento por internet?

Para iniciar la solicitud se necesita contar con:

Una cuenta activa en Llave MX.

Una identificación oficial vigente.

Una copia digital del acta que contiene el error, en formato PDF, JPG o PNG.

El trámite se realiza en la sección “Corrección de registro de acta”

Una vez reunida la documentación, el usuario debe ingresar a la sección “Corrección de registro de acta”, completar los datos solicitados y adjuntar los archivos requeridos.

La solicitud será enviada al Registro Civil correspondiente. Según la información difundida durante la presentación de la plataforma, el organismo tendrá un plazo de hasta cinco días para emitir una resolución y notificarla de manera electrónica.

¿Qué alcance tiene la nueva plataforma?

La plataforma se apoya en servicios registrales que ya habían sido digitalizados. De acuerdo con datos oficiales, más de 18 millones de personas ya utilizaron herramientas digitales vinculadas con el Registro Civil.

Por su parte, el portal del Gobierno recibe aproximadamente dos millones de visitas semanales y fue utilizado por más de 56 millones de ciudadanos. El ecosistema digital cuenta actualmente con alrededor de 24 millones de cuentas activas y 242 servicios integrados.

En el área del Registro Civil, el proceso de simplificación permitió reducir de 28 a 20 los procedimientos disponibles y disminuir de ocho a cinco el promedio de requisitos solicitados.

Peña Merino también indicó que, conforme a una directriz presidencial, los trámites federales deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. Si la autoridad no emite una respuesta dentro de ese periodo, la solicitud podrá considerarse aprobada automáticamente, de acuerdo con las reglas administrativas aplicables.