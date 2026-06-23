El SAT confirmó nuevas jornadas de atención presencial mediante su programa Oficina Móvil, con módulos itinerantes, el organismo acercará trámites fiscales, orientación y apoyo a contribuyentes en distintos puntos del país.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una nueva etapa de atención presencial a través de su esquema de Oficina Móvil, una estrategia que busca acercar servicios fiscales a comunidades alejadas y zonas urbanas sin necesidad de trasladarse a oficinas tradicionales.

De acuerdo con la autoridad fiscal, durante esta semana los contribuyentes podrán acudir a distintas sedes temporales para realizar trámites, recibir orientación y resolver dudas relacionadas con sus obligaciones fiscales. El calendario completo con ubicaciones y horarios ya se encuentra disponible en el portal oficial del organismo.

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La Oficina Móvil del SAT funciona mediante módulos itinerantes que recorren distintas regiones del país para brindar atención directa a personas físicas. El objetivo es facilitar el acceso a servicios fiscales sin necesidad de grandes desplazamientos.

Este programa se instala en municipios, comunidades, centros de trabajo, universidades y otros espacios habilitados temporalmente para acercar los trámites más solicitados por los contribuyentes.

Entre los servicios disponibles se encuentran la inscripción al RFC, generación o renovación de e.firma, impresión de Constancia de Situación Fiscal y orientación sobre herramientas fiscales digitales. Las autoridades destacaron que esta modalidad busca reducir tiempos de traslado y ampliar el acceso a servicios tributarios en distintas zonas del país.

Fechas y sedes disponibles: cómo consultar dónde estará la Oficina Móvil del SAT

Para conocer en qué punto del país estará disponible la Oficina Móvil del SAT y verificar si habrá atención en tu localidad, sigue estos pasos:

Ingresa al micrositio oficial de la Oficina Móvil del SAT.

Consulta el calendario actualizado con las jornadas disponibles de la semana.

Identifica la entidad, municipio y sede donde se instalará el módulo itinerante.

Verifica las fechas y horarios de atención correspondientes a cada ubicación.

Revisa los requisitos del trámite que deseas realizar antes de acudir.

Confirma nuevamente la información el día de tu visita, ya que las ubicaciones pueden actualizarse.

El SAT recomendó revisar previamente la disponibilidad de cada sede para evitar traslados innecesarios y agilizar la atención presencial.

Qué trámites podrás hacer durante las visitas presenciales del SAT

Quienes acudan a estas jornadas podrán realizar algunos de los trámites fiscales más utilizados sin necesidad de acudir a una oficina fija del organismo. Entre ellos destaca la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

También será posible generar o renovar la e.firma, un requisito clave para múltiples procedimientos tributarios y administrativos. Además, el personal brindará apoyo para emitir la Constancia de Situación Fiscal y orientación para habilitar herramientas como el Buzón Tributario o resolver dudas generales.

El SAT recomendó consultar previamente los requisitos específicos de cada trámite y verificar la disponibilidad de fechas antes de trasladarse a cualquiera de las sedes temporales habilitadas en el país.