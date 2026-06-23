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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una nueva etapa de atención presencial a través de su esquema de Oficina Móvil, una estrategia que busca acercar servicios fiscales a comunidades alejadas y zonas urbanas sin necesidad de trasladarse a oficinas tradicionales.
De acuerdo con la autoridad fiscal, durante esta semana los contribuyentes podrán acudir a distintas sedes temporales para realizar trámites, recibir orientación y resolver dudas relacionadas con sus obligaciones fiscales. El calendario completo con ubicaciones y horarios ya se encuentra disponible en el portal oficial del organismo.
Lo confirmó el SAT | De qué se trata la Oficina Móvil y por qué realizará visitas presenciales en todo México
La Oficina Móvil del SAT funciona mediante módulos itinerantes que recorren distintas regiones del país para brindar atención directa a personas físicas. El objetivo es facilitar el acceso a servicios fiscales sin necesidad de grandes desplazamientos.
Este programa se instala en municipios, comunidades, centros de trabajo, universidades y otros espacios habilitados temporalmente para acercar los trámites más solicitados por los contribuyentes.
Entre los servicios disponibles se encuentran la inscripción al RFC, generación o renovación de e.firma, impresión de Constancia de Situación Fiscal y orientación sobre herramientas fiscales digitales. Las autoridades destacaron que esta modalidad busca reducir tiempos de traslado y ampliar el acceso a servicios tributarios en distintas zonas del país.
Fechas y sedes disponibles: cómo consultar dónde estará la Oficina Móvil del SAT
Para conocer en qué punto del país estará disponible la Oficina Móvil del SAT y verificar si habrá atención en tu localidad, sigue estos pasos:
- Ingresa al micrositio oficial de la Oficina Móvil del SAT.
- Consulta el calendario actualizado con las jornadas disponibles de la semana.
- Identifica la entidad, municipio y sede donde se instalará el módulo itinerante.
- Verifica las fechas y horarios de atención correspondientes a cada ubicación.
- Revisa los requisitos del trámite que deseas realizar antes de acudir.
- Confirma nuevamente la información el día de tu visita, ya que las ubicaciones pueden actualizarse.
El SAT recomendó revisar previamente la disponibilidad de cada sede para evitar traslados innecesarios y agilizar la atención presencial.
Qué trámites podrás hacer durante las visitas presenciales del SAT
Quienes acudan a estas jornadas podrán realizar algunos de los trámites fiscales más utilizados sin necesidad de acudir a una oficina fija del organismo. Entre ellos destaca la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
También será posible generar o renovar la e.firma, un requisito clave para múltiples procedimientos tributarios y administrativos. Además, el personal brindará apoyo para emitir la Constancia de Situación Fiscal y orientación para habilitar herramientas como el Buzón Tributario o resolver dudas generales.
El SAT recomendó consultar previamente los requisitos específicos de cada trámite y verificar la disponibilidad de fechas antes de trasladarse a cualquiera de las sedes temporales habilitadas en el país.