México reconoce siete tonos de miel —de blanco agua a oscuro— medidos con la escala Pfund según la NOM-004-SAG/GAN-2018 y un estudio de Profeco.

La miel que se comercializa en México puede presentar siete colores diferentes, desde casi transparente hasta marrón oscuro. Esta variedad no es casual: responde principalmente a la vegetación de origen y a la composición del producto.

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SAG/GAN-2018 reconoce estas tonalidades y establece características que debe cumplir la miel. Además, un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica por qué existen estas diferencias y qué relación tienen con los minerales, los pigmentos y el origen floral.

¿Cuáles son los siete colores de miel reconocidos en México?

La NOM-004-SAG/GAN-2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2020, contempla siete tonalidades para clasificar el color de la miel en el apartado 6.1.1.

De esta manera, la norma establece que esta característica debe ser propia del producto y derivar de la vegetación de origen. Las categorías son:

Blanco agua : es la tonalidad más clara y puede parecer prácticamente transparente

Extra blanco : presenta un aspecto muy claro, apenas más perceptible que el blanco agua

Blanco : tiene una tonalidad blanquecina o amarilla muy tenue

Ámbar extra claro : presenta un matiz dorado muy suave

Ámbar claro : tiene una tonalidad dorada más marcada

Ámbar : corresponde a un color marrón dorado

Oscuro: es la categoría de mayor intensidad, con tonalidades marrones profundas.

El color de la miel depende de las flores, minerales y pigmentos, y no define su pureza ni calidad, según Profeco y la NOM-004-SAG/GAN-2018. Fuente: Magnific

¿Por qué la miel tiene diferentes colores?

La principal explicación está en las plantas de las que las abejas recolectan el néctar. La composición de cada flor y su origen botánico influyen en la apariencia, el aroma y el sabor de la miel.

En su estudio de calidad publicado en la Revista del Consumidor, Profeco señala que el color también está relacionado con la presencia de minerales, polen y compuestos fenólicos. A estos factores se suman pigmentos vegetales, como los carotenos, los taninos y derivados de la clorofila.

Por eso, dos mieles naturales pueden presentar tonalidades muy diferentes sin que necesariamente exista una diferencia de pureza o calidad entre ellas .

Los colores de las mieles no determinan su pureza o calidad

El color no constituye por sí solo una escala de calidad ni permite determinar cuál miel es más pura o saludable. Las tonalidades oscuras pueden estar asociadas con una mayor presencia de determinados minerales y compuestos fenólicos. Sin embargo, esto no significa que todas las mieles oscuras tengan mejores propiedades nutricionales o que las claras sean inferiores .

La Profeco también advierte que la calidad debe evaluarse mediante otros parámetros, como la composición de azúcares, el contenido de humedad, la limpieza y la posible adulteración.

¿Cómo se mide el color de la miel?

La tonalidad puede determinarse mediante la escala Pfund, un sistema de medición que utiliza un colorímetro para comparar la muestra con una referencia estandarizada.

Estos valores permiten clasificar el color de manera objetiva y no dependen solamente de la percepción visual del consumidor. La clasificación contempla estos intervalos: