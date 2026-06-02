En el transcurso de este martes, 2 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Baja California Sur a las 13.12 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 128 km al noreste de La Paz, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 24.577° y una longitud de -109.146°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude baja california sur (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.