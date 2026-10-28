La moneda se mantiene atenta a la conferencia de prensa del presidente Kevin Warsh

El peso mexicano se apreció frente al dólar la mañana del miércoles 28 de octubre, impulsado por el optimismo de los inversionistas ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., en una jornada marcada por las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

El tipo de cambio inició la sesión en MXN$18.6268 por dólar, una apreciación de 0.27% frente al cierre previo (Ciudad de México 7:04 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada, la cotización osciló entre un máximo de MXN$18.7019 y un mínimo de MXN$18.6165 por dólar.

En contraste, el dólar registró un avance marginal de 0.01%, hasta los 102.33 puntos, de acuerdo con el índice ponderado de la divisa estadounidense.

“El peso mexicano encabeza el avance de la canasta de divisas de economías emergentes, favorecido por el optimismo de los inversores sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal”, señalaron analistas de Monex en una nota.

Tipo de cambio hoy: el peso mexicano sigue atento a la Fed

La atención de los mercados financieros se concentra en la decisión de tasas de interés de la Fed, donde los inversionistas esperan que el banco central mantenga sin cambios su tasa de referencia, pese a las presiones inflacionarias.

El foco también estará en la conferencia de prensa de Kevin Warsh, presidente de la Fed, cuyas declaraciones podrían ofrecer señales sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense en los próximos meses y, con ello, influir en el comportamiento del dólar y las divisas emergentes.

“El mercado prácticamente descarta un ajuste hoy, ya anticipa una nueva alza en diciembre”, señalaron analistas de GBM en una nota para clientes.

Hasta el momento de la información, la Fed mantiene su tasa de referencia en un rango de entre 3.75% y 4%. La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) ocurre después de que, en septiembre, sus integrantes votaran por unanimidad a favor de elevar la tasa en 25 puntos base, el primer incremento en tres años.

Las expectativas para diciembre también forman parte de las variables que siguen los operadores. La herramienta de seguimiento de futuros de tasas asigna una probabilidad de 76.5% a un incremento de 25 puntos base en la última reunión del año.

Peso mexicano, dólar y carry trade: los factores que mueven al mercado

El desempeño del peso mexicano durante la semana también estuvo condicionado por factores externos, entre ellos la segunda vuelta electoral en Brasil y los movimientos de portafolio entre activos de mercados emergentes.

Los cambios en las posiciones de los inversionistas sobre activos denominados en reales brasileños han influido en las estrategias de carry trade, operaciones que buscan aprovechar los diferenciales de tasas de interés entre países. Estos movimientos pueden modificar los flujos de capital hacia otras divisas emergentes, incluido el peso mexicano.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, advirtió que no se descartan presiones sobre el tipo de cambio en los próximos días, principalmente por las decisiones de política monetaria de distintos bancos centrales del mundo.

Se espera que el tipo de cambio cotice entre los MXN$18.56 y MXN$18.70 por dólar, de acuerdo con proyecciones de Banco Base.