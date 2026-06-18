La norma que todos exigen cumplir pero que pocos ejecutan.

Viajar en Metrobús CDMX implica ahora un cambio considerable en la manera de llevar pertenencias. La nueva recomendación indica a los usuarios retirar la mochila para optimizar tanto la seguridad como la comodidad durante el trayecto.

Con esta medida, el transporte público capitalino tiene como objetivo fomentar viajes más ordenados y empáticos. La intención es disminuir molestias entre pasajeros y evitar accidentes en las unidades que presentan una elevada afluencia diaria en el Metrobús CDMX.

El Metrobús expresó límite y estará vetado llevar así las mochilas en camiones y buses: la norma es para todos (foto: archivo).

Infórmate acerca de los pormenores de esta medida y evita inconvenientes con las autoridades. De esta manera, podrás viajar en transporte seguro y cómodo, sin riesgo de arrebato.

Fuente: narrativas-spin-mx

¿Cuál es la política del Metrobús CDMX sobre el uso de mochilas?

La norma es inequívoca, aunque carezca de sanciones: portar la mochila en los hombros obstaculiza la movilidad y genera incomodidad en áreas reducidas. Retirarla durante el trayecto propicia una mejor convivencia y garantiza una experiencia de viaje más segura.

Se trata de una práctica habitual en diversos sistemas de transporte a nivel mundial, en los cuales el respeto por el espacio colectivo es fundamental. Con “mochila abajo”, los viajes se tornan más prácticos y confortables.

Metrobús CDMX enfatiza que esta medida, a pesar de su simplicidad, impacta favorablemente en la experiencia colectiva. Reduce los empujones, optimiza la circulación dentro de las unidades y fomenta un ambiente más respetuoso entre usuarios.

¿Por qué se cerró la estación Nuevo León?

El sistema Metrobús ha comunicado que la estación Nuevo León de la Línea 2 experimentará cambios en su operación a raíz de trabajos de mantenimiento mayor programados para el mes de septiembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, “por trabajos de mantenimiento mayor en la estación Nuevo León de la Línea 2, el acceso oriente ubicado sobre avenida Insurgentes Sur permanecerá cerrado el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.