En su gestión al frente de la BMV, Jorge Alegría ha dado impulso a la modernización tecnológica de la plaza bursátil.

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Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), fue elegido para formar parte del Consejo de la Federación Mundial de Bolsas (World Federation of Exchanges, WFE), movimiento que devuelve al centro bursátil mexicano a la gobernanza del organismo internacional después de más de una década.

De acuerdo con un comunicado, el nombramiento se realizó durante la 65ª Asamblea General y Reunión Anual de la WFE, celebrada en Mumbai, India, y representa una oportunidad para que México participe directamente en las decisiones estratégicas sobre el futuro de los mercados de capitales, en un momento marcado por la transformación tecnológica de la industria financiera.

La WFE es la asociación global que agrupa a bolsas de valores, mercados de derivados y cámaras de compensación (CCP) reguladas en todo el mundo. Con este anuncio, la BMV recupera presencia en este órgano y fortalece su participación en las discusiones sobre innovación, competitividad, sostenibilidad y acceso al financiamiento.

“México fortalece su voz en las decisiones que definirán el futuro de los mercados de capitales a nivel global. Nuestra participación en el Consejo de la WFE nos permitirá contribuir directamente a la agenda internacional en materia de innovación, competitividad, sostenibilidad y acceso al financiamiento”, citó Alegría en un comunicado.

BMV acelera su estrategia tecnológica

El nombramiento de Alegría ocurre a dos de su ingreso al frente de la plaza bursátil mexicana, periodo en el que el grupo ha colocado la modernización tecnológica entre sus prioridades para fortalecer su infraestructura y ampliar las capacidades del mercado bursátil mexicano con iniciativas orientadas a modernizar los sistemas de negociación, compensación, liquidación y administración de riesgos.

Dentro de la modernización se contempla el fortalecimiento de la infraestructura de negociación mediante un acuerdo tecnológico con Nasdaq, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios para dinamizar el mercado de derivados a través de MexDer.

A ello se agrega la puesta en operación de la Cámara de Compensación de Deuda (CCV Deuda), que comenzó a funcionar en noviembre de 2025 y busca transformar la manera en que se administran los riesgos y se liquidan las operaciones del mercado de deuda mexicano.

La infraestructura funciona como contraparte central entre compradores y vendedores, al interponerse en las operaciones, centralizar las obligaciones de compensación y gestionar los posibles incumplimientos de los participantes. Con ello, busca reducir el riesgo de contraparte y fortalecer la seguridad de las operaciones financieras.