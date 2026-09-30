Un estudio clínico dado a conocer en junio del 2025 por la Nacional Library of Medicine de los NIH, encontraron que el aceite de romero y lavanda y romero y aceite de ricino ayudó a combatir la caída del cabello arrojando un 57.73 % más de crecimiento y un 68.70% más de grosor.

El estudio clínico fue supervisado por Maheshvari N. Patel, Apeksha Merja y financiado por Soulflower Pt Invent India Private Limited puso a prueba durante 90 días los efectos de los compuestos del romero, la lavanda, aceite de ricinocomo agentes naturales para el crecimiento de cabello y la salud del cuero cabelludo.

Remedios caseros contra la caída del pelo probados por la ciencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Mientras que el aceite de romero mejora la circulación y prolonga la fase anágena, el aceite de lavanda calma el cuero cabelludo y favorece el crecimiento del cabello”, indicó la publicación científica de los NIH.

Beneficios del aceite de romero y lavanda en el estudio de los NIH

La terapia Rosmagain™ con información actualizada al 17 de junio del 2026 arrojó como resultado que el uso del aceite de romero y lavanda “mejoraron significativamente la tasa de crecimiento de cabello, grosor, densidad y longitud”, del pelo.

Asimismo, el estudio clínico arrojó que el aceite de romero y lavanda “redujo la caída del cabello en comparación con el aceite de coco” .

En números, los estudios clínicos a doble ciego arrojaron que el aceite de romero y lavanda contribuyeron en la muestra estudiada por 90 días un crecimiento del cabello +57.73%, grosor, con un 68.70%, densidad, 32.21%, longitud, 28.78% y caída reducida en más de 40%.

“Los resultados demuestran que los aceites de romero y lavanda, Rosmagain™ proporcionan beneficios significativos en el crecimiento del cabello”, subraya entre las conclusiones los NIH.

Romero y lavanda Alternativa natural para la salud del pelo

Según el documento científico, el uso de aceite de romero y lavanda demostró su capacidad para ayudar a aumentar grosor, densidad y longitud de pelo, ayudando también a combatir la caída del pelo.

Los NIH agregaron que estas alternativas terapéuticas naturales son eficaces en la regeneración capilar. “Este estudio aporta evidencia científica que respalda la eficacia y seguridad del aceite de romero y lavanda, Rosmagain™, y del aceite de romero y ricino para promover la salud general del cabello y el cuero cabelludo”, indicaron los NIH.

Mejora de la salud del pelo con aceite de romero, lavanda y aceite de romero y ricino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El estudio no determinó qué componentes específicos del romero y la lavanda producen los beneficios observados. Los autores relacionan los resultados del romero con la microcirculación y la estimulación folicular, mientras que atribuyen a ambos aceites propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que podrían favorecer la salud del cuero cabelludo.

El estudio que publicó los NIH relaciona en su artículo científico que los resultados del romero con la microcirculación y la estimulación folicular, mientras que atribuyen a ambos aceites propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que podrían favorecer la salud del cuero cabelludo.