La administración de Donald Trump presentó el lanzamiento parcial de America.gov , un sitio web oficial que fue diseñado para que las personas puedan resolver dudas respecto determinados trámites sin tener que recurrir a los horarios de atención al público en una línea de teléfono y oficina correspondiente.

Con la premisa de que la inmensa cantidad de entidades federales existentes pueden generar dudas y confusiones, el presidente afirmó que se trata de “un hogar digital diseñado en torno a su tiempo, a su vida” durante su discurso en el evento del lanzamiento.

¿Para qué se puede utilizar la página de America.gov?

El sitio web que se presentó al público el martes 29 de septiembre puede utilizarse para realizar preguntas y obtener respuestas basadas en información oficial, sin tener que buscar por separado en las páginas web de las agencias.

El proyecto apunta a que, en una etapa más avanzada, puedan realizarse trámites directamente desde la plataforma como:

Renovar el pasaporte.

Inscribirse en Medicare.

Buscar información sobre beneficios, programas y otros servicios federales.

Acceder a formularios y gestiones gubernamentales desde un único lugar.

Quedarían excluidos los servicios de presentación de impuestos ante IRS y determinado sistemas vinculados con defensa e inteligencia.

El sitio web que se presentó al público el martes 29 de septiembre puede utilizarse para realizar preguntas y obtener respuestas basadas en información oficial, sin tener que buscar por separado en las páginas web de las agencias. Captura de pantalla - Home America.gov

¿Cómo funciona el sistema de esta página web gubernamental?

La página web funciona con una interfaz conversacional que se basa en inteligencia artificial. La plataforma permite formular de forma directa la pregunta o explicar qué se necesita sin tener que investigar previamente cuál es el organismo que se encarga de este trámite.

A medida que las agencias la vayan incorporando a sus sistemas, el plan es que el usuario también pueda completar determinadas operaciones solo a través de America.gov.

Para garantizar la seguridad, en aquellas gestiones que requiera de la verificación de identidad, se propone la integración de Login.gov , un sistema federal de autenticación.

America.gov no reemplazará obligatoriamente los canales ya existentes, ya que los ciudadanos podrán continuar realizando gestiones por teléfono, correo, presencialmente o mediante las páginas específicas de cada organismo