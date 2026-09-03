Confirman qué día exacto tu jefe debe pagar el sueldo si cae en domingo o día feriado

El Gobierno de la Ciudad de México otorga una transferencia de dinero mensual por un monto total de $3,566.22 pesos, hasta por tres meses, a personas de 18 a 64 años que hayan perdido su empleo formal e ingresaran su solicitud.

Las personas de la Ciudad de México que concluyeron su registro antes del 11 de agosto reciben este apoyo económico mediante un esquema de cobro presencial en instituciones bancarias asignadas.

Jefa de Gobierno de la CDMX

Cuándo y cómo se realiza el cobro del apoyo económico

El primer pago se entrega tras la aprobación del folio y la publicación del Padrón de Órdenes de Pago Referenciada en el portal oficial. Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días naturales para cobrarlo.

Para realizar el cobro es necesario acudir personalmente a la institución bancaria autorizada con original y copia de una identificación oficial vigente. La recepción de la Orden de Pago Referenciada es un trámite presencial e intransferible.

Beneficios en la CDMX.

Requisitos obligatorios y periodicidad del beneficio

Para conservar el beneficio e inhabilitar la cancelación de las siguientes emisiones, los beneficiarios deben dar cumplimiento puntual a las obligaciones establecidas por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo:

Consultar periódicamente el sitio web oficial (www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx) para revisar el estado del procedimiento asignado a su folio.

Registrarse en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo y postularse a cuatro vacantes laborales durante la permanencia en el programa.

Acreditar un total de dos cursos o talleres de capacitación impartidos por la Secretaría de Trabajo u otras instituciones autorizadas.

El cumplimiento de dos postulaciones y un curso es indispensable para recibir el segundo y tercer apoyo económico, respectivamente. Si el beneficiario no cobra el primer depósito a tiempo, perderá el derecho a los posteriores.

Respecto a la renovación, la población general y víctimas de delitos pueden solicitar este beneficio cada dos años y hasta en dos ocasiones. Para otros grupos prioritarios, el apoyo se concede por única ocasión.

Seguro de desempleo

¿Habrá nuev convocatoria para nuevos beneficiarios en septiembre?

Por el momento, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo no ha emitido un aviso oficial para la apertura de un nuevo registro durante septiembre. El proceso previo concluyó el pasado 11 de agosto a las 23:59 horas, y previo a este se registró en julio de este año.

En ese sentido, para eventuales convocatorias extraordinarias, los aspirantes deben generar su cuenta Llave CDMX y recopilar la documentación que acredite su situación laboral. Se recomienda permanecer atentos a las publicaciones en los canales informativos oficiales del Gobierno de la CDMX.