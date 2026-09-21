El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha una nueva edición de uno de los programas sociales más esperados por la ciudadanía, diseñado para fortalecer la economía local y brindar un respiro financiero a los hogares de la capital.

Se trata de Mercomuna 2026, una iniciativa que en esta ocasión llega con importantes actualizaciones en su monto económico y en la cobertura de su padrón.

CDMX otorga 3,000 pesos en vales con Mercomuna 2026: quiénes pueden recibir el apoyo Instagram - @ _rebecaperalta

¿De cuánto es el monto y cómo funciona Mercomuna 2026?

El programa social Mercomuna 2026 tiene como objetivo principal otorgar vales físicos que los beneficiarios pueden canjear por diversos productos de la canasta básica y mercancías en mercados locales y pequeños comercios registrados en las distintas demarcaciones territoriales de la capital del país.

Este mecanismo no solo busca beneficiar directamente la economía de las familias, sino también impulsar de manera activa el comercio comunitario y fomentar el abasto local.

Durante el mes de diciembre de 2025, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, anunció en la alcaldía Iztacalco que el monto para los beneficiarios aumentaría a 3,000 pesos en vales, representando mil pesos más en comparación con el periodo anterior , consolidándose como un programa de carácter universal.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 3,000 pesos en la CDMX?

Para ser elegible dentro de este programa implementado por el gobierno capitalino, es necesario cumplir con ciertos lineamientos de edad y residencia establecidos en las normativas vigentes.

Las personas interesadas deben tener entre 19 y 56 años de edad, además de acreditar fehacientemente su residencia en la Ciudad de México . Este rango de edad busca priorizar a un sector activo de la población para fortalecer su autonomía económica y mitigar las desigualdades sociales en la metrópoli.

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¿Cuáles son los requisitos y documentos obligatorios para el registro?

Quienes cumplan con el perfil demográfico estipulado deberán tener a la mano y en regla una serie de documentos oficiales indispensables, tanto en original como en copia, los cuales serán revisados durante el proceso:

Identificación oficial vigente: presentar la credencial del INE.

CURP certificada: clave única de registro de población actualizada.

Comprobante de domicilio: con una vigencia no mayor a tres meses de antigüedad. Es un requisito indispensable que la dirección plasmada en el INE coincida exactamente con la del comprobante.

¿Cómo y dónde se realiza el registro para los vales Mercomuna?

Una de las dudas más frecuentes entre los habitantes de la CDMX gira en torno al método de inscripción. A diferencia de otros programas, el registro para Mercomuna 2026 es totalmente gratuito y no se realiza en módulos físicos o ventanillas de atención.

La dinámica establecida consiste en esperar a que personal oficial de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la CDMX acuda directamente casa por casa para realizar el censo y la integración de los beneficiarios.