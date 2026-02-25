Citigroup avanzó en la separación definitiva de Banamex al concretar acuerdos para vender un 24% adicional de su capital social. La operación ronda los 43,000 millones de pesos, lo que despertó dudas entre los clientes respecto a los posibles efectos en sus cuentas y tarjetas. Con este movimiento, Citigroup habrá colocado ya 49% de Banamex en manos privadas, como parte de su estrategia para retirarse de la banca minorista en México y encaminar al banco hacia una oferta pública inicial prevista para 2026, sujeta a autorizaciones regulatorias. Conoce detalles de este panorama y evita problemas de dinero con el banco. Entre los inversionistas que adquirieron esta nueva participación se encuentran: A este último grupo se suma el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien previamente adquirió 25% del banco y actualmente preside su consejo de administración. La venta forma parte del plan global de Citgroup para enfocarse en sus negocios estratégicos y disminuir su presencia en banca de consumo fuera de Estados Unidos. Para Banamex, en contraste, significa consolidar su independencia y abrir una nueva etapa corporativa. Por su parte, la empresa de servicios financieros adelantó que no prevé nuevas colocaciones durante este año, con el fin de estabilizar la estructura accionaria antes de la eventual oferta pública. En el corto plazo, quienes tienen cuentas de nómina, ahorro, inversión o créditos en Banamex no deberían notar modificaciones. Las operaciones continúan con normalidad y no es necesario realizar trámites adicionales. Los depósitos permanecen protegidos bajo la regulación financiera mexicana y supervisados por las autoridades correspondientes. Tarjetas de crédito y débito, préstamos, fondos de inversión y servicios digitales seguirán funcionando como hasta ahora. Asimismo, sucursales, cajeros automáticos y plataformas digitales mantienen su operación habitual.