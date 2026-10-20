Diez empresas tecnológicas chilenas de sectores como inteligencia artificial (IA), fintech, biotecnología y tecnologías limpias buscan ampliar su presencia internacional en México mediante GoGlobal 2026, programa de internacionalización impulsado por ProChile para acercar sus soluciones al mercado mexicano.

“México es un mercado de enorme escala y con una relación comercial muy sólida con Chile , lo que lo convierte en un destino natural para las empresas tecnológicas que quieren dar el salto internacional”, afirmó Marcelo Sobarzo, director comercial de ProChile en México.

La delegación reúne compañías que desarrollan soluciones para distintas industrias, desde biotecnología y gestión de recursos hídricos hasta servicios financieros digitales, logística y software empresarial. Su participación busca identificar clientes potenciales y establecer vínculos comerciales que faciliten su expansión fuera de Chile.

Inteligencia artificial, fintech y tecnologías limpias entre las apuestas chilenas

La delegación incluye a Kimun Biotec y Krop, vinculadas a la biotecnología; Smart Hydro y Gravitacional, enfocadas en tecnologías limpias, clima y energía, y Kollia, especializada en inteligencia artificial, Big Data, analítica y seguridad.

También participan Capta Hydro, dedicada a soluciones relacionadas con el agua y el clima; Finvix, del sector fintech; Proyex, especializada en software y servicios SaaS; Altanet, enfocada en logística, y PlanOK, vinculada al sector inmobiliario y tecnológico.

La variedad de estas empresas refleja el alcance de la oferta tecnológica chilena, con desarrollos que abarcan desde la gestión de recursos naturales hasta herramientas digitales para los servicios financieros y las operaciones empresariales.

Ñuble aporta la mitad de las empresas seleccionadas

Cinco de las diez compañías participantes provienen de Ñuble, región chilena en la que se ha desarrollado un ecosistema tecnológico vinculado a la asociación AgrupaTech Ñuble. Se trata de Kimun Biotec, Krop, Smart Hydro, Gravitacional y Kollia.

“Ñuble ha ido construyendo un ecosistema tecnológico con identidad propia, con empresas que trabajan en biotecnología, tecnologías limpias e inteligencia artificial”, señaló Matías Mandiola, director de la oficina regional de ProChile en Ñuble.

Las otras cinco compañías proceden de las regiones Metropolitana y Valparaíso, lo que muestra la participación de distintas zonas de Chile en los esfuerzos por internacionalizar sus desarrollos tecnológicos.

Con ocho años de trayectoria y más de 300 empresas chilenas apoyadas en sus procesos de internacionalización, GoGlobal busca facilitar la llegada de compañías de base tecnológica a mercados extranjeros.

La participación de estas diez empresas en México les permitirá evaluar el potencial comercial de sus soluciones y conocer las condiciones para desarrollar negocios en el país.