Miles de estudiantes en México están recibiendo una sorpresa en sus cuentas bancarias durante febrero. La Secretaría del Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas, inició la dispersión de un pago triple que beneficia a un grupo específico en todo el país. Este depósito extraordinario responde a una estrategia de nivelación financiera para garantizar que todos los beneficiarios del programa de becas educativas reciban los recursos que les corresponden de manera íntegra. El beneficio está dirigido exclusivamente a estudiantes de secundaria pública que formalizaron su inscripción en septiembre de 2025 y obtuvieron su Tarjeta del Banco del Bienestar en enero de este año. Este grupo representa a los nuevos incorporado, quienes por razones de tiempos administrativos no habían recibido los apoyos económicos correspondientes a los meses previos. La Coordinación Nacional de Becas implementó este mecanismo para equiparar la situación económica de estos estudiantes con la de aquellos que ya venían cobrando regularmente desde ciclos anteriores. Contrario a lo que podría pensarse, este depósito triplicado no representa un bono extra ni un incentivo extraordinario. Se trata de la consolidación de tres bimestres pendientes que se liquidan de manera simultánea: septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025, más el periodo actual de enero-febrero de 2026. La entrega acumulada obedece a los plazos que requiere el proceso de registro, validación de documentos y emisión de tarjetas bancarias para los nuevos beneficiarios. Una vez completados estos trámites en enero, la autoridad procedió a liberar la totalidad de los recursos devengados.