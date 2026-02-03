El Gobierno de México lo hizo oficial y desde el 1 de febrero se mantiene abierto el período de postulaciones para los ciudadanos del país que quieran formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Esta iniciativa que forma parte de la lista de Programas del Bienestar permite que el sector juvenil del país que no estudia ni trabaja pueda tener las primeras aproximaciones al mercado laboral formal, cobrando un ingreso superior a los 9,000 pesos.

Para ser considerado elegible y recibir esta asistencia gubernamental, es esencial cumplir con ciertos requisitos y reunir 5 documentos esenciales.

Inicia el proceso de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro: qué confirmó el Gobierno

El Gobierno mexicano confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación que abrió la convocatoria para quienes busquen formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se trata de uno de los Programas del Bienestar más solicitados por el sector juvenil de México de entre 18 y 29 años, ya que otorga un apoyo mensual de 9,582 pesos, equivalente a un mes de salario mínimo, además de seguro médico del IMSS durante los 12 meses de capacitación, a quienes se encuentren incluidos en este rango etario, no estudien ni trabajen y se postulen.

La meta principal es ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de las juventudes. El proceso de incorporación inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde los aspirantes a aprendices deben haberse registrado previamente.

Con el período de vinculaciones abierto, los solicitantes que reúnan las condiciones podrán revisar los centros de trabajo disponibles, postularse y contactar al centro para agendar un encuentro. Cabe recordar que la respuesta puede demorar hasta un máximo de cuatro días naturales contados desde que se envió la postulación.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar más de 9,000 pesos al mes?

En función de los lineamientos que ha establecido el Gobierno mexicano para este tipo de programas, los beneficiarios reciben algo más que una capacitación, un apoyo económico y seguro médico.

Los beneficiarios de Jóvenes Construyendo al Futuro tienen la posibilidad de recibir los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo.

Quienes busquen formar parte, deberán cumplir con una serie de condiciones y reunir hasta 5 documentos para ser considerados elegibles:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente .

CURP .

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Bajo protesta de decir verdad , declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto , sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Cabe recordar que las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país, expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Los aspirantes que reúnan todas las condiciones tendrán que inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.