La temporada fiscal ha comenzado a sentirse entre los contribuyentes de la República Mexicana, que durante el corriente mes deberán presentar uno de los trámites más importantes: la Declaración Anual de Impuestos 2025. Los ciudadanos del país que apliquen como personas físicas y cumplan con las condiciones para realizar esta gestión deberán tomar nota no sólo del paso a paso para rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino también del beneficio que se les habilitará a quienes reúnan todos los requisitos. Se trata de importes que se restarán al monto total que se deberá abonar en concepto de impuesto, una herramienta que se conoce comúnmente como deducciones personales. Los contribuyentes que puedan solicitarlo, recibirán un saldo a favor en función de las declaraciones y documentos que hayan presentado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que la Declaración Anual 2025 debe presentarse del 1 al 30 de abril por las personas físicas que perciban ingresos en distintas categorías. Entre quienes deben realizar este trámite se encuentran contribuyentes con ingresos por: Para cumplir con la Declaración Anual 2025, es necesario contar con: El SAT también habilitó un simulador durante marzo que permite revisar información precargada como ingresos, retenciones y pagos provisionales. Esta herramienta ayuda a detectar inconsistencias antes de enviar la declaración definitiva. Uno de los puntos clave para lograr un alivio fiscal en la Declaración Anual 2025 es el uso correcto de las deducciones personales, ya que permiten reducir la cantidad de impuestos a pagar. Sin embargo, no todos pueden aplicar estas deducciones. Quedan excluidos quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), salvo casos específicos en los que presenten declaración anual. El monto total de las deducciones tiene un límite: no puede superar cinco UMA anuales o el 15% de los ingresos totales, lo que resulte menor. Por eso, es clave revisar cada comprobante fiscal. El SAT recomienda verificar que las facturas incluyan el RFC correcto, el uso de CFDI adecuado y que los pagos se hayan realizado por medios electrónicos. Esto garantiza que las deducciones sean válidas y evita rechazos en el proceso