Pese a que el mundo está en un momento convulso, parece que los analistas del sector privado opinan que México tiene el enemigo en casa. Los problemas de gobernanza acumulan 11 meses consecutivos como la mayor preocupación para el desarrollo de la economía mexicana, según la opinión de los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico). La gobernanza está por encima de temas como las condiciones externas, que incluyen los aranceles de Donald Trump, así como el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Al interior del apartado de gobernanza, la inseguridad es el factor más mencionado, pero la corrupción y otros problemas del Estado de Derecho se mantienen como factores con altos niveles de menciones entre los analistas. En una escala del 1 al 7, la inseguridad obtuvo una probabilidad de 6.3 puntos de afectar el desarrollo económico nacional, siendo el factor con mayor calificación, también por encima de los aranceles y la guerra. El segundo y tercer lugar también corresponden a problemas de gobernanza: la corrupción y otros problemas del Estado de Derecho, ambos con una calificación de 5.8, mientras que la impunidad ocupa el cuarto lugar, con una calificación de 5.7. La encuesta de Banxico también dejó en cero la cantidad de analistas del sector privado que creen que es un buen momento para invertir en el país. De los 101 encuestados, 53 creen que es un mal momento para invertir, mientras que 48 no está seguro. Los participantes también empeoraron su perspectiva de la economía en relación con el año anterior. Para 68 de ellos, la economía no está mejor que hace un año, mientras que apenas 33 ve una mejora. El optimismo sobre el futuro de la economía también disminuyó, pues solo 33 encuestados piensan que puede mejorar, pero se duplicó el número de respuestas en un mes (20) que esperan que la economía empeore en el próximo semestre. Además, los especialistas creen que los principales obstáculos para hacer negocios en el país son el crimen, la corrupción y la falta de certeza en el Estado de Derecho.