Marcelo Ebrard. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la nueva metodología permitirá medir y verificar de forma transparente los compromisos de compra y desarrollo de contenido nacional en energía.

En esta noticia ¿Cómo funcionará?

La Secretaría de Economía busca acelerar el registro de contenido regional para el sector energético, a través de un nuevo mecanismo que tiene el objetivo de promover y aumentar el uso de insumos con el sello Hecho en México en las inversiones del sector.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la nueva metodología permitirá medir y verificar de forma transparente los compromisos de compra y desarrollo de contenido nacional, es decir, la cantidad de materiales y servicios que contratan y compran los inversionistas en materia de hidrocarburos, electricidad y biocombustibles a los productores del país.

El mecanismo permitirá reducir el proceso de certificación de 18 meses a solo 90 días naturales, lo que implica que será seis veces más rápido.

Ebrard expuso que el objetivo último es que en México se elaboren más y mejores

productos hechos por mexicanos, en beneficio directo de los trabajadores, las familias y las empresas mexicanas, así como brindar certeza y transparencia a las inversiones nacionales e internacionales sobre cómo México verificará el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional en el sector energético.

“Y también para efectos de toda la estrategia Hecho en México, que es validar lo que hacemos en nuestro país, porque todo el comercio internacional va a pasar a depender cada vez más de lo que llamamos reglas de origen”, comentó Ebrard en la conferencia.

¿Cómo funcionará?

El secretario de Economía refirió que cada sector tendrá su propia metodología, y busca “hacerle más fácil” a las empresas cumplir con la acreditación del contenido nacional.

A esto se suma que el mecanismo permitirá medir específicamente el contenido nacional efectivo más rápido y en conjunto con los tres sectores.

A través de la normativa, la inversión de contenido nacional aumentaría de 35% a 40% del total, lo que representa u$s 7,600 millones de dólares adicionales en los próximos 30 años.

De acuerdo con Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y mFomento al Sector Energético de Secretaría de Economía, el sector energético nacional espera una inversión de u$s 152 mil 024 millones para las próximas tres décadas, y al considerar este nuevo mecanismo en el contenido nacional, se espera que éste represente u$s 60 mil 811 millones en los siguientes 30 años.

“Con ese sistema logras que en vez de que sea de 35%, es 40%. ¿Eso son cuántos miles de millones de dólares? El Contenido Nacional son u$s 60 mil millones en el periodo comentado. Si no lo mides, pues entonces sería más bajo, ¿por qué? porque a veces es más fácil o más barato comprarlo de otro lado”, aclaró Ebrard.

Uribe Camacho añadió que la nueva metodología permitirá que los proyectos de energía dejen más inversión en el país, aumente las oportunidades para las empresas, los trabajadores y las regiones en México.

Las metodologías se desprenden de las reformas aplicadas a las leyes energéticas y que fueron publicadas el 18 de marzo del año pasado, en su artículo 74, correspondientes la primera a la Ley de Hidrocarburos, la segunda a la Ley del Sector Eléctrico y la tercera a la Ley de Biocombustibles.

Entre las principales características de estos mecanismos se encuentran:

La identificación de oportunidades en el sector energético para proveedores mexicanos.

Criterios de justicia energética: se reconocerá lo que las inversiones aportan a las comunidades donde se ubican, como el cuidado del medio ambiente, la inclusión de grupos vulnerables y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)

Armonización de metodologías en una sola por sector (hidrocarburos, eléctrico y biocombustibles) para facilitar el cumplimiento regulatorio; un concepto integral de contenido nacional.

Este se basa en la medición de bienes y servicios de origen nacional, contrataciones de

mexicanos, su capacitación especializada, la inversión en infraestructura local y regional, y la transferencia de tecnología; bienestar humano, a través del fomento a la equidad de género, la contratación de jóvenes y grupos vulnerables.