Visitar el Centro Histórico de Querétaro es más fácil con el TUQ TUQ, un servicio de transporte eléctrico gratuito que permite a residentes y turistas trasladarse entre distintos puntos de interés turístico y comercial sin utilizar auto o motocicleta.

El sistema cuenta con dos recorridos, identificados como CH1 y CH2, que conectan plazas, jardines, templos y calles del primer cuadro de la ciudad. Para aprovechar este servicio, es importante conocer sus horarios, los sitios por los que circula y los requisitos para abordarlo.

Servicio de transporte gratis en Querétaro Municipio de Querétaro

¿Cuál es el horario del TUQ TUQ en Querétaro?

El transporte eléctrico funciona todos los días de la semana, aunque los horarios varían según la jornada. De acuerdo con la información del Municipio de Querétaro, el servicio opera de la siguiente manera:

De lunes a viernes: de 07 a 21.

Sábados: de 08 a 21.

Domingos: de 08 a 20.

Las unidades pasan con una frecuencia aproximada de 10 minutos por las paradas establecidas en cada circuito. Además, cada vehículo tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros y dispone de cámaras de videovigilancia como medida de seguridad.

¿Cuáles son las rutas del TUQ TUQ en Querétaro?

El sistema de transporte dispone de dos circuitos que recorren distintas zonas del Centro Histórico y facilitan el acceso a espacios públicos, sitios emblemáticos y áreas comerciales.

Ruta CH1

Este recorrido conecta algunos de los principales puntos de interés del centro de la ciudad, entre ellos:

Plaza Fundadores.

Catedral de Querétaro.

Calle Mariano Escobedo.

Teatro de la República.

Jardín Guerrero.

Plaza de la Constitución.

Templo de la Santa Cruz.

Ruta CH2

El segundo circuito permite llegar a otras calles y espacios concurridos de la zona histórica. Entre sus puntos de referencia se encuentran:

Plaza Fundadores.

Calle José María Arteaga.

Jardín Zenea.

Calle 15 de Mayo.

Mercado de la Cruz.

Plaza de Armas.

Templo de la Santa Cruz.

Aunque ambas rutas comparten algunos puntos, cada una sigue un trayecto diferente, por lo que conviene revisar el recorrido antes de abordar.

¿Cómo viajar gratis en TUQ TUQ?

Si bien el servicio es gratuito, es necesario contar con la tarjeta Qrobús para utilizarlo, según la información oficial del programa.

Los pasajeros también pueden consultar la ubicación de las unidades en tiempo real mediante la aplicación Qrobús. Esta herramienta permite conocer dónde se encuentra el transporte y calcular mejor el momento para acudir a una parada.

Las rutas cuentan con puntos de ascenso y descenso distribuidos por el Centro Histórico, algunos de ellos próximos a estaciones del sistema Qrobús, lo que facilita la conexión con otros medios de transporte.

De esta manera, el TUQ TUQ ofrece una alternativa para quienes viven o trabajan en el centro de Querétaro, así como para los visitantes que desean recorrer sus principales atractivos sin necesidad de utilizar un automóvil.