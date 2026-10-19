Las clases verán un retraso en el calendario de 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene su cronograma del calendario escolar 2026-2027 para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo México. El ciclo contempla 185 días efectivos de clase y comenzó el 31 de agosto de 2026.

Este calendario contempla tres jornadas de noviembre en las que los estudiantes no tendrán clases. Dos corresponden a suspensiones de labores docentes y la tercera está vinculada con una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Con el avance del ciclo escolar, las familias deberán tener en cuenta estas fechas para organizar sus actividades y planificar el mes.

Atención: cuáles son los días de noviembre en los que no habrá clases

El lunes 2 de noviembre está establecido como día de suspensión de labores docentes, en coincidencia con las celebraciones del Día de Muertos en México.

El lunes 16 de noviembre también está contemplado como suspensión de labores docentes, en relación con la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Por su parte, el viernes 27 de noviembre se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una de las reuniones previstas dentro del calendario del ciclo escolar.

El calendario oficial contempla tres jornadas de noviembre en las que los estudiantes no tendrán clases. Shutterstock

De esta manera, el calendario marca las siguientes jornadas sin clases para los estudiantes:

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Qué pasará durante el resto de noviembre en las escuelas

El calendario escolar también establece actividades administrativas y académicas durante noviembre que no representan una suspensión general de clases.

Entre el 23 y el 26 de noviembre está previsto el periodo de registro y comunicación de los resultados de la evaluación. Esta actividad no implica que los estudiantes tengan un nuevo periodo de suspensión de clases.

El Acuerdo número 07/07/26, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026, establece el calendario escolar correspondiente al ciclo 2026-2027.

El documento fija el calendario para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y contempla el desarrollo del ciclo escolar hasta el 9 de julio de 2027.

Además, el cronograma indica que las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y finalizarán el 5 de enero de 2027.