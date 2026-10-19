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El testamento deja en claro ciertas decisiones sobre el patrimonio y facilita el proceso de sucesión. Sin embargo, existen errores que pueden complicar su cumplimiento, como no especificar correctamente los bienes, confiar en acuerdos de palabra, no actualizar el documento con el paso del tiempo o prescindir de asesoría jurídica.

A estos problemas se suma una práctica que puede parecer una forma sencilla de repartir una herencia, pero que en determinados casos puede convertirse en una fuente de conflictos entre los familiares: dejar una misma propiedad a varios hijos en partes iguales.

Una casa que no puede dividirse físicamente puede convertirse en un punto de conflicto entre los herederos. Imagen ilustrativa Shutterstock

El abogado Miguel Antonio Saucedo Ramírez explicó que esta situación puede generar dificultades cuando el patrimonio está concentrado en un solo inmueble, ya que una casa no necesariamente puede dividirse de manera física entre los herederos.

¿Por qué dejar una casa en partes iguales a varios hijos puede generar problemas?

Dejar una casa heredada en partes iguales puede generar problemas ya que uno de los errores más frecuentes en el trámite del testamento consiste en asumir que los hermanos podrán ponerse de acuerdo para administrar o dividir una propiedad heredada.

La distribución en partes iguales puede funcionar cuando existen varios inmuebles de características y valores similares, de manera que cada heredero pueda recibir una propiedad. El problema aparece cuando los padres únicamente cuentan con una casa o departamento y deciden dejarlo a todos sus hijos por partes iguales.

En estos casos, la propiedad puede compartirse entre varios herederos sin que exista una forma sencilla de dividir físicamente el inmueble.

De acuerdo con el experto Saucedo Ramírez, esta decisión puede trasladar el problema a los hijos, quienes posteriormente deberán encontrar una solución para administrar, utilizar o vender el bien.

Además, pueden surgir nuevos conflictos cuando los herederos tienen parejas o familias propias y cada uno busca utilizar la propiedad de acuerdo con sus necesidades.

¿Qué ocurre si toda la familia vivía en la misma propiedad?

La situación puede complicarse aún más cuando padres e hijos vivieron durante años en una misma casa o departamento.

También pueden presentarse dificultades cuando el inmueble fue ampliado con el tiempo para construir habitaciones adicionales destinadas a los hijos o incluso a sus respectivas familias.

En estos escenarios, dividir la propiedad entre tres o más herederos puede resultar complicado o incluso inviable , dependiendo de las características de la vivienda y de las disposiciones legales aplicables.

Por estos motivos, antes de dar por hecho que una sola propiedad se repartirá entre varios hijos, se recomienda analizar qué ocurrirá con el inmueble una vez que se produzca la sucesión.

¿Qué alternativas existen para evitar conflictos por una casa heredada?

Ante este tipo de situaciones, el abogado Saucedo plantea distintas alternativas que pueden contemplarse al momento de tramitar un testamento.

Una de ellas consiste en establecer legados equitativos, es decir, distribuir los bienes tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada heredero, en lugar de buscar necesariamente una división idéntica.

Otra posibilidad es recurrir a un proceso de liquidación de la propiedad. En este escenario, el inmueble se vende y el dinero obtenido se distribuye conforme a lo establecido en la sucesión.

De acuerdo con el especialista, vender la propiedad puede ser una alternativa para evitar que varios familiares tengan que permanecer como copropietarios de un inmueble que no puede dividirse fácilmente.

El objetivo, explicó, es que cada heredero reciba la parte que le corresponde y pueda utilizar esos recursos para construir su propio patrimonio.

Por ello, al momento de gestionar un testamento no basta con decidir quién recibirá cada bien: también es importante analizar cómo podrá materializarse esa herencia y qué problemas podrían surgir entre los beneficiarios.