El Parlamento de Alemania aprobó el pasado viernes la llamada “pensión de inicio temprano” (Frühstartrente), una iniciativa que busca promover el ahorro privado para la jubilación desde edades tempranas. Dicha iniciativa incluiría a los niños de entre 6 y 18 años que cumplan ciertas condiciones.

La propuesta recibió el respaldo de la coalición gobernante, integrada por los partidos democristianos CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD. Sin embargo, Los Verdes, La Izquierda y diversas organizaciones de consumidores cuestionaron la medida, al advertir que podría profundizar las desigualdades económicas entre los futuros beneficiarios.

El Gobierno alemán prevé destinar 198 millones de euros a la pensión de inicio temprano en 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce más a continuación.

¿Cómo funcionará la pensión de inicio temprano?

El programa contempla que el Estado deposite 10 euros mensuales en una cuenta individual de ahorro para cada menor de entre 6 y 18 años . Los padres y abuelos podrán realizar aportaciones adicionales de manera voluntaria, con un límite anual de 6.840 euros.

Según el Gobierno alemán, el objetivo es que los jóvenes acumulen un capital que puedan utilizar al llegar a la jubilación, además de fomentar la educación financiera desde la infancia.

En caso de que los padres no abran una cuenta privada para sus hijos, los aportes estatales se canalizarán a un fondo público administrado por el Bundesbank , que invertirá el dinero en los mercados financieros. Posteriormente, los beneficiarios podrán transferir el dinero acumulado a un plan privado de jubilación.

¿Quiénes podrán acceder al programa?

La iniciativa estará dirigida a las personas nacidas a partir de 2020 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Aunque el sector asegurador recibió de manera faborable la propuesta, las críticas se centran en las diferencias que podrían surgir entre los menores de edad según la capacidad económica de sus familias.

Mientras algunos podrán recibir aportaciones adicionales de sus padres o abuelos, otros dependerán exclusivamente del dinero aportado por el Estado.

Las asociaciones de consumidores también advirtieron que los niños que no cuenten con una cuenta propia podrían quedar de manera temporal al margen de algunas de las ventajas del sistema.

Rendimientos del ahorro desde edades tempranas

De acuerdo con el ministro de Finanzas Lars Klingbeil, los aportes del Estado podrían generar un ahorro de aproximadamente 53.000 euros cuando el beneficiario cumpla 65 años . Si los padres o abuelos agregan 20 euros mensuales, el capital acumulado podría llegar a los 160.000 euros.

No obstante, la contribución estatal será de apenas 1.440 euros por menor durante 12 años, sin considerar los rendimientos que pueda generar la inversión.

La estimación de 53.000 euros se basa en una rentabilidad anual promedio del 7%, con intereses acumulados. Bajo este supuesto, los ahorros alcanzarían unos 2.200 euros cuando el beneficiario cumpla 18 años y continuarían generando rendimientos hasta los 65, incluso sin nuevo ingreso económico.

Sin embargo, el monto final dependerá del comportamiento de los mercados financieros durante las próximas décadas. Además, con una inflación promedio del 2% anual, esos 53.000 euros equivaldrían a unos 20.000 euros en poder adquisitivo actual.