Al menos siete hombres desactivaron la alarma y las cámaras de seguridad de la bodega Marchesi Antinori y cargaron dos camiones enteros de vinos.

Un grupo de al menos siete personas encapuchadas robó alrededor de 30.000 botellas de vino, valuadas en cinco millones de euros, de las instalaciones de Marchesi Antinori en Cortona, en la región italiana de Toscana. El caso fue reportado el 9 de octubre de 2026 y es considerado el robo de vino de mayor valor registrado en Italia.

De acuerdo con la agencia italiana ANSA y Reuters, los delincuentes actuaron durante la noche del domingo 4 de octubre. Desactivaron la alarma, inutilizaron las cámaras de vigilancia y utilizaron dos camiones para sacar la mercancía. Los empleados descubrieron el robo el lunes siguiente, al llegar a trabajar.

¿Qué vinos se llevaron los ladrones?

El botín incluía tres etiquetas de la bodega: Solaia, Tignanello y Guado al Tasso, todas de la añada 2023. Entre ellas, destaca Solaia, uno de los vinos más reconocidos de la empresa, del que se llevaron alrededor de 10.000 botellas.

Para cargar las cajas, los responsables utilizaron montacargas de las propias instalaciones. La operación permitió retirar una cantidad considerable de mercancía que estaba preparada para su distribución internacional.

Botellas de Tignanello 2023 de la bodega Marchesi Antinori fueron parte del botín. Instagram/@marchesiantinori

¿Qué se sabe de la investigación?

Las autoridades italianas investigan el robo y buscan reconstruir la ruta de los camiones. La empresa también alertó a sus clientes internacionales para que desconfíen de ofertas de sus vinos fuera de los canales oficiales de venta.

Entre los datos confirmados del caso destacan:

Valor del botín: alrededor de cinco millones de euros.

Cantidad sustraída: unas 30.000 botellas.

Vinos robados: Solaia, Tignanello y Guado al Tasso.

Presuntos responsables: al menos siete personas encapuchadas.

Método: desactivación de los sistemas de seguridad y traslado en dos camiones.

La investigación busca esclarecer quiénes participaron en el golpe y localizar las botellas. Por ahora, no se ha confirmado públicamente el destino de la mercancía robada.

Marchesi Antinori fue fundada en 1385 y continúa bajo la dirección de la familia Antinori, que mantiene una tradición vitivinícola de 26 generaciones. Su trayectoria y el valor de sus etiquetas convierten el caso en uno de los robos más relevantes registrados en el sector italiano.