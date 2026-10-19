El gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia ese país desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La decisión fue informada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la revocación de la Orden 213-2 del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

Avión en pista.

Con este cambio, aerolíneas mexicanas como Aeroméxico, Volaris y Viva podrán volver a plantear la apertura de nuevas conexiones y el incremento de frecuencias desde ambos aeropuertos.

Sin embargo, el levantamiento de las restricciones no implica que las rutas canceladas regresen de forma automática. Las compañías deberán presentar la información correspondiente ante las autoridades estadounidenses y obtener las autorizaciones necesarias para operar.

¿Por qué Estados Unidos restringió a las aerolíneas mexicanas?

El conflicto se intensificó el 28 de octubre de 2025, cuando Estados Unidos anunció medidas contra las operaciones de aerolíneas mexicanas por presuntos incumplimientos del acuerdo bilateral de transporte aéreo firmado en 2015.

Entre los principales puntos cuestionados por Washington se encontraban:

La reducción de los horarios disponibles para despegues y aterrizajes en el AICM.

El traslado obligatorio de las operaciones exclusivamente de carga del AICM hacia otros aeropuertos.

Las autoridades estadounidenses consideraron que estas decisiones afectaban las condiciones de competencia y el acceso de sus aerolíneas al mercado mexicano.

Como consecuencia, el DOT canceló la autorización de 13 rutas aéreas existentes o que estaban previstas para comenzar operaciones. De ellas, dos correspondían a vuelos desde el AIFA, mientras que las otras 11 eran conexiones que todavía no habían iniciado.

Una de las compañías afectadas fue Viva Aerobus, que tenía previsto ampliar su conectividad desde el AIFA con nueve rutas hacia distintas ciudades de Estados Unidos.

¿Por qué se levantaron las restricciones de EE.UU.?

La SICT explicó que la revocación de las medidas fue resultado del diálogo técnico entre los gobiernos de México y Estados Unidos , proceso que tomó mayor fuerza con el Memorándum de Consultas que se firmó en mayo de este año.

Durante las negociaciones se abordaron aspectos relacionados con los siguientes temas:

Opperación aeroportuaria

Cumplimiento del convenio bilateral de transporte aéreo

Entre los temas analizados estuvieron el acceso de las aerolíneas estadounidenses a los horarios de operación del AICM, conocidos como slots, así como las condiciones para desarrollar vuelos comerciales y operaciones de carga.

El Departamento de Transporte estadounidense reconoció avances por parte de México, aunque la revocación de la orden no significa que hayan desaparecido todos los asuntos regulatorios pendientes .

¿Qué cambia para los pasajeros?

El principal efecto para los viajeros es que las aerolíneas mexicanas recuperan la posibilidad de plantear una ampliación de la oferta de vuelos hacia Estados Unidos desde el AICM y el AIFA.

Esto podría traducirse en:

Nuevos destinos directos

Más frecuencias en algunas rutas

Mayores alternativas de viaje entre México y Estados Unidos

No obstante, el levantamiento de las restricciones no garantiza que todas las rutas afectadas en 2025 sean reactivadas, ni establece fechas para el inicio de nuevos vuelos.

Tampoco implica automáticamente una reducción en las tarifas aéreas ni elimina los procedimientos que las compañías deben cumplir ante las autoridades estadounidenses.

Cada aerolínea tendrá que definir qué rutas pretende recuperar o abrir, gestionar los permisos correspondientes y anunciar sus itinerarios antes de comenzar la venta de boletos.