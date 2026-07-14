El país que se podría convertir en el futuro Dubái: tiene toneladas de oro que afloran de sus tierras y valen millones de pesos.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados, el país está atravesando una transformación económica que podría consolidarlo como la nueva potencia aurífera de América Latina.

Con yacimientos de oro que producen toneladas del metal precioso y generan miles de millones de pesos en ingresos, México se posiciona para convertirse en el “Nuevo Dubái”.

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La principal mina de oro de México, motor de la economía nacional

La magnitud de este megayacimiento es impresionante, pues posee reservas que aseguran su funcionamiento durante al menos los próximos veinte años.

Desde su establecimiento en 2010, esta operación ha evolucionado hasta convertirse en el eje central de la producción de oro en el país, aportando alrededor del 30% del total de la producción aurífera mexicana.

El impacto de la minería en México se ve claramente reflejado en su mayor mina de oro, localizada en el núcleo de Zacatecas, que ha redefinido el panorama nacional de manera significativa.

Esto ha generado empleo para miles de trabajadores y ha producido ingresos anuales que superan los 1,900 millones de dólares. Además del oro, estas cifras también engloban la producción de plata y otros recursos naturales, consolidando al establecimiento como una de las minas más sobresalientes del continente americano.

Oro mexicano: ¿quiénes se benefician realmente cuando la riqueza queda en manos extranjeras?

A pesar de que el oro se extrae del suelo mexicano, su explotación se encuentra bajo la dirección de Newmont Corporation, una compañía estadounidense con sede en Colorado.

Peñasquito, que ha estado en operación desde 2010 y fue adquirida por Newmont en 2019, representó el 28.8% de la producción nacional de oro en 2022.

Adicionalmente, su yacimiento cuenta con proyecciones de actividad por al menos 20 años más, consolidando esta región como el núcleo aurífero de México.

Este modelo de operación extranjero origina un dilema económico fundamental: mientras que la riqueza natural es propiedad del país, los mayores beneficios económicos se dirigen hacia corporaciones foráneas. Aunque la inversión extranjera ha contribuido al desarrollo regional y a la generación de empleo —como los más de 2,800 puestos de trabajo directos creados en la mina Peñasquito, Zacatecas—, también ha concentrado las ganancias en manos externas, LIMITANDO el efecto estructural de esta bonanza en el desarrollo a largo plazo de México.

No obstante, con 1,900 millones de dólares generados solamente en 2022, la distribución de esta riqueza continúa siendo un tema de debate considerable. Este fenómeno ha suscitado una intensa discusión sobre la soberanía económica nacional.

México ante el reto del oro: sostenibilidad, innovación tecnológica y soberanía nacional

El oro que se obtiene del suelo mexicano es reconocido como un recurso de gran importancia más allá de su uso decorativo. Este metal desempeña un papel crucial en sectores clave, tales como la industria electrónica, la producción de conectores de alta precisión, el instrumental científico y las reservas financieras a nivel mundial.

La industria electrónica ha integrado el oro en la fabricación de componentes esenciales, lo cual aumenta su demanda.

El instrumental científico también se beneficia significativamente de las propiedades únicas del oro, maximizando su eficacia.

Asimismo, las reservas financieras globales dependen del oro como un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica.

La transformación de esta riqueza en un desarrollo real requiere un replanteamiento del modelo extractivo actual. Es imperativo que México amplíe sus capacidades técnicas y financieras, establezca regulaciones que optimicen los beneficios nacionales y garantice que las comunidades locales jueguen un rol fundamental en la gestión de sus recursos naturales.

No obstante, esta nueva bonanza dorada acarrea un significativo costo ambiental. La minería industrial demanda procesos que involucran un uso intensivo de químicos y la remoción masiva de roca, lo cual provoca impactos severos en el paisaje, los acuíferos y la biodiversidad circundante.

Además, aunque Newmont afirma operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, diversas organizaciones sociales han advertido sobre las implicaciones ecológicas a largo plazo.

Finalmente, convertirse en una potencia económica, similar a un Dubái latinoamericano, no se fundamenta únicamente en la explotación de recursos subterráneos, sino en la gestión, distribución y protección de dicha riqueza para las generaciones futuras.