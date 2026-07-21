Ya es oficial: Dubái tendrá la primera calle de oro del mundo y estará rodeada por más de 1.000 tiendas

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Dubái avanza con uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de los últimos años. Las autoridades presentaron oficialmente el Dubai Gold District, un complejo que concentrará en un mismo lugar el comercio, la inversión y los servicios relacionados con el oro y la joyería.

El desarrollo, que se ubicará en el histórico barrio de Deira, incluirá la que promete ser la primera calle de oro del mundo, además de más de 1.000 tiendas especializadas y una amplia infraestructura destinada a consolidar a la ciudad como uno de los principales centros globales del sector.

¿Qué es el Dubai Gold District?

El Dubai Gold District fue concebido como un gran ecosistema comercial donde se reunirán fabricantes, mayoristas, minoristas, inversionistas y compradores vinculados con la industria del oro y los metales preciosos.

La iniciativa forma parte del plan de renovación urbana de Deira, una zona reconocida internacionalmente por albergar el tradicional mercado del oro de Dubái, activo desde hace décadas.

Con este proyecto, las autoridades buscan combinar la historia comercial del lugar con instalaciones modernas para fortalecer el papel de la ciudad dentro del mercado internacional del oro y la joyería.

La primera calle de oro del mundo será el gran atractivo del proyecto

Uno de los elementos más llamativos del complejo será la Gold Street, una vía que será construida utilizando elementos de oro y que funcionará como el símbolo del nuevo distrito.

Ya es oficial: Dubái tendrá la primera calle de oro del mundo y estará rodeada por más de 1.000 tiendas ChatGPT

Aunque todavía no se dieron a conocer todos los detalles técnicos ni la fecha de inauguración, los desarrolladores señalaron que esta calle fue pensada como una atracción turística y comercial capaz de representar la importancia que el oro tiene para la economía y la identidad de Dubái.

La propuesta apunta a combinar innovación arquitectónica con el legado histórico del comercio de metales preciosos en la ciudad.

Más de 1.000 tiendas y seis hoteles formarán parte del complejo

El Dubai Gold District contará con más de 1.000 establecimientos comerciales, donde se ofrecerán productos relacionados con:

Oro y joyería.

Relojería de lujo.

Perfumería.

Cosméticos.

Artículos premium.

El complejo también incluirá seis hoteles, además de espacios y servicios destinados a facilitar la llegada de compradores internacionales, inversionistas y turistas interesados en el mercado del lujo.

Un proyecto para reforzar el liderazgo de Dubái en el mercado del oro

Con esta iniciativa, Dubái busca consolidar aún más su posición como uno de los principales centros mundiales para el comercio de metales preciosos.

El nuevo distrito no solo pretende ampliar la oferta comercial de la ciudad, sino también impulsar el turismo de compras y atraer negocios internacionales vinculados con una industria que representa uno de los sectores estratégicos de su economía.