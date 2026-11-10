Para esta edición de El Buen Fin, la empresa ofrece descuentos superiores a 40% en sus gamas premium con inteligencia artificial.

El Buen Fin se ha convertido en una de las temporadas comerciales más relevantes para Samsung en México. Noviembre concentra entre 14.5% y 15% de las ventas anuales de la compañía de origen surcoreano, que busca aprovechar los descuentos y el financiamiento para impulsar la compra de electrodomésticos y dispositivos con inteligencia artificial (IA).

En entrevista con El Cronista, Sergio Castillo es Sr. Product & Marketing Manager, dijo que esta temporada representa un termómetro del consumo y una oportunidad para atraer tanto a quienes necesitan reemplazar sus equipos como a los consumidores que esperan mejores precios para dar el salto hacia productos de mayor tecnología.

“Para nosotros es importante porque es el momento en el que la gente decide, ha hecho un análisis previo de qué va a invertir su dinero”, dijo.

Para esta edición de El Buen Fin, la empresa ofrece descuentos superiores a 40% en sus gamas premium con inteligencia artificial. A las promociones se suman los esquemas de meses sin intereses y las ofertas bancarias, que permiten a los consumidores financiar la compra de productos de mayor precio.

Samsung detecta cambios en las preferencias de consumo

En paralelo, Samsung identificó que los consumidores están migrando hacia electrodomésticos de menor capacidad, particularmente en refrigeradores y lavadoras, para reducir el desembolso sin renunciar a las funciones inteligentes.

“Sí notamos que una tendencia a que la gente no está dispuesta a pagar ya más por tamaño”, explicó Castillo. La compañía ha respondido con modelos de refrigeradores de 29 pies cúbicos frente a los tradicionales de 32, así como lavadoras de menor capacidad.

Esta estrategia también busca responder a la competencia de fabricantes chinos, que han ganado terreno con productos de precios agresivos. En lugar de entrar directamente en una guerra de precios, Samsung apuesta por ajustar las dimensiones y capacidades de sus equipos para ofrecer alternativas más accesibles sin reducir sus prestaciones tecnológicas.

Samsung extiende la apuesta hasta Navidad

Aunque El Buen Fin concentra algunos de los precios más atractivos del año, Samsung también prepara su inventario para aprovechar las compras navideñas y la liquidez adicional que reciben los hogares mexicanos durante diciembre, particularmente por el aguinaldo y los fondos de ahorro.

Castillo explicó que la compañía planifica su demanda para atender las ventas de las primeras semanas de diciembre, cuando los consumidores que no cuentan con liquidez durante noviembre todavía pueden concretar sus compras.

Las promociones navideñas pueden presentar variaciones de entre 5% y 10% respecto a las ofertas de El Buen Fin, dependiendo del producto y el canal de distribución.

En cuanto a los puntos de venta, Samsung observa mayor dinamismo en los canales de autoservicio y cadenas como Coppel y Elektra, que han ampliado su catálogo para incorporar productos de mayor precio. En contraste, el canal departamental mantiene un crecimiento prácticamente estable.

Por su parte, el comercio electrónico también gana terreno mediante los marketplaces y los catálogos extendidos de los minoristas, que permiten ofrecer productos sin necesidad de mantener todo el inventario físicamente exhibido.

Inteligencia artificial como diferenciador

Más allá de los descuentos, Samsung busca utilizar la inteligencia artificial y su plataforma SmartThings como argumentos para diferenciarse de sus competidores.

Sus refrigeradores pueden identificar más de 40 alimentos mediante cámaras, clasificarlos y ofrecer información sobre fechas de caducidad y recetas. En las lavadoras, la tecnología permite detectar la cantidad y el nivel de suciedad de la ropa para ajustar los ciclos de lavado.

La compañía estima que las funciones de SmartThings pueden generar ahorros energéticos de entre 10% y más de 15%, dependiendo del equipo.

Sin embargo, Samsung reconoce que todavía enfrenta el reto de explicar al consumidor los beneficios concretos de estas innovaciones. Por ello, desde hace seis meses impulsa el programa AI Class, con el que capacita a promotores y compradores sobre el funcionamiento de sus dispositivos conectados.