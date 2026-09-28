El precio de los combustibles sube ante la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En esta noticia Sacrificio conjunto

El aumento de los precios internacionales del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán tendrá un costo total estimado de MXN $70.5 mil millones, de acuerdo con estimaciones de Banamex, mismo que se compartirá entre Hacienda, Pemex y el sector privado.

El gobierno pactó desde abril con el sector privado un tope de precios voluntario para la gasolina Magna y el diésel.

El área de Estudios Económicos de Banamex refirió que durante la primera mitad del año, las ventas internas de combustibles promediaron 522 mil barriles diarios de gasolina Magna, 131 mil bd de Premium y 287 mil bd de diésel, de los cuales se importó 49% del consumo de gasolinas y 27% de diésel.

“Bajo nuestro escenario de un incremento de 32 % en los precios internacionales del petróleo, estimamos que el precio por litro de importación aumentaría en MXN $2.96 pesos por litro para la Magna, MXN $3.39 para la Premium y MXN $3.18 para el diésel. Así, el costo fiscal implícito de absorber completamente el encarecimiento ascendería a MXN $44.1 mil millones para la Magna, MXN $11.9 mil millones para la Premium y MXN $14.5 mil millones para el diésel”, detalla el banco.

En conjunto, el costo fiscal sería de aproximadamente MXN $70.5 mil millones de pesos este año.

Sacrificio conjunto

Sin embargo, el banco aclaró que a partir del convenio voluntario del Gobierno Federal con el sector gasolinero, que establece mecanismos para topar el precio de la gasolina Magna en MXN $24 por litro y el diésel en MXN $27 por litro, el costo se ha repartido entre la Hacienda Pública, Pemex y el sector privado.

Por una parte, el gobierno ha compensado parte del aumento mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en el promedio del año han ascendido a 27.9% para la gasolina Magna, 59 .2% para Premium y 15.8% para diésel.

Por su parte, el sector gasolinero ha absorbido otra parte del costo, mediante una compresión de sus márgenes.

“Por tanto, estimamos que el costo fiscal de mantener el estímulo para la Magna sería de MXN $13.2 mil millones, MXN $2.3 mil millones para la Premium y MXN $10.9 mil millones para el diésel, es decir, MXN $27.2 mil millones, que seguirían siendo compensados por los

ingresos petroleros extraordinarios”, señalan las analistas Nydia Iglesias y Arely Medina.