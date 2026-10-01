El precio de la gasolina tendrá un aumento promedio de $46 por galón en octubre debido a la actualización del valor reconocido a los productores de etanol.

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La gasolina corriente tendrá un nuevo ajuste en Colombia desde este jueves 1 de octubre de 2026. Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público actualizaron los precios de referencia de los combustibles para el décimo mes del año, con un incremento promedio nacional de $46 por galón, equivalente a una variación del 0,29% frente a septiembre.

Sin embargo, tras conocer el aumento, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la ministra de Minas y Energía que revierta el ajuste correspondiente a octubre.

En un mensaje publicado este jueves, el mandatario señaló que busca que el Gobierno encuentre alternativas para afrontar el impacto de la suba internacional del petróleo sobre el precio de los combustibles. “Le he pedido a la ministra que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes”, afirmó De La Espriella.

Por ahora, los valores anunciados por el Gobierno corresponden a los precios de referencia establecidos para cada ciudad. En contraste, el ACPM no tendrá aumentos durante octubre, mientras se define si el pedido presidencial deriva en una modificación oficial de los precios de la gasolina.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre el aumento de la gasolina?

El presidente Abelardo De La Espriella pidió este jueves 1 de octubre a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, revertir el aumento de $46 por galón anunciado para octubre. El mandatario aseguró que tomó la decisión después de conocer el incremento y señaló que el Gobierno buscará alternativas para enfrentar el impacto de la suba internacional del petróleo sobre el precio de los combustibles.

He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina.



Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del… pic.twitter.com/P0kPp8KsKu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026

En un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella explicó que citó a la ministra y le pidió dar marcha atrás con el ajuste. “Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, escribió el Presidente.

Además, sostuvo que impartió instrucciones para buscar una salida coordinada entre las distintas entidades del Gobierno y pidió que las condiciones del mercado sean explicadas públicamente antes de tomar decisiones que afecten a los consumidores. “Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, afirmó.

¿Por qué sube la gasolina en octubre?

El aumento responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes que intervienen en la estructura de precios de la gasolina. El biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, una actividad de especial importancia para el Valle del Cauca, región que estuvo entre las afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la decisión busca acompañar a los productores de caña y contribuir a la recuperación del sector tras el sismo. El ajuste de octubre llega después de que el Gobierno mantuviera sin aumentos los precios de la gasolina corriente y el ACPM durante septiembre como medida de alivio frente a los efectos del terremoto.

El nuevo ajuste comenzará a regir este 1 de octubre y llevará el precio promedio de referencia de la gasolina a $15.933 por galón en las 13 principales ciudades. Shutterstock

¿Cuánto costará la gasolina en las principales ciudades?

Los precios de referencia de la gasolina corriente aumentan entre $46 y $47 por galón en las 13 principales ciudades del país. Bogotá queda en $16.377, Medellín en $16.297 y Cali en $16.386, mientras que Barranquilla tendrá un precio de referencia de $16.010 por galón.

El valor más bajo entre las ciudades incluidas en la tabla oficial corresponde a Pasto, con $13.966, mientras que Villavicencio registra el precio más alto, con $16.477 por galón. El promedio de venta al público de referencia para las 13 ciudades principales queda en $15.933 por galón.

Precios de referencia de la gasolina en octubre

Bogotá: septiembre $16.331 - octubre $16.377 (+$46)

Medellín: septiembre $16.251 - octubre $16.297 (+$46)

Cali: septiembre $16.339 - octubre $16.386 (+$47)

Barranquilla: septiembre $15.964 - octubre $16.010 (+$46)

Cartagena: septiembre $15.921 - octubre $15.967 (+$46)

Montería: septiembre $16.171 - octubre $16.217 (+$46)

Bucaramanga: septiembre $16.089 - octubre $16.135 (+$46)

Villavicencio: septiembre $16.431 - octubre $16.477 (+$46)

Pereira: septiembre $16.276 - octubre $16.322 (+$46)

Manizales: septiembre $16.304 - octubre $16.350 (+$46)

Ibagué: septiembre $16.245 - octubre $16.291 (+$46)

Pasto: septiembre $13.920 - octubre $13.966 (+$46)

Cúcuta: septiembre $14.281 - octubre $14.328 (+$47)

Los precios de la tabla son valores de referencia fijados por el Gobierno para cada ciudad. El precio final en las estaciones de servicio puede variar de acuerdo con las condiciones particulares del municipio y los componentes que correspondan.

¿Qué pasará con el precio del ACPM en octubre?

El ACPM se mantendrá sin cambios durante todo octubre, en continuidad con la decisión adoptada en septiembre para aliviar el impacto del terremoto sobre los hogares y los sectores productivos. El Gobierno señaló que la actualización de los componentes de la estructura de precios permitió evitar que mayores costos fueran trasladados al consumidor.

La estabilidad del precio del diésel también tendrá un efecto sobre las cuentas públicas ya que, según MinMinas, la Nación necesitará menos recursos para sostener el precio y obtendrá un ahorro fiscal estimado de $15.803 millones durante octubre.